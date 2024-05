/ROZHOVOR/ Dvakrát ze čtyř zápasů v nadstavbě chyběl. Nejprve kvůli taktickému tahu trenéra Pavla Hapala na Slavii, poté o víkendu v Plzni kvůli osmé žluté kartě. Pro klíčový duel se Slováckem (neděle 16 hodin) je však záložník Jiří Boula připraven a neměl by scházet v sestavě Baníku, jemuž jde o návrat Ostravy do evropských pohárů po 14 letech. „Uděláme pro to maximum,“ slíbil pětadvacetiletý středopolař v rozhovoru pro Deník, v němž se ke svému karetnímu rekordu vyjádřil. A co čeká od duelu se Slováckem? A jak si užil nedávnou účast v show TIKI-TAKA?

Jak se cítíte, když jste toho v poslední době kvůli kartám nenahrál tolik, jako po většinu sezony?

Jedno kolo bylo vložené, tak jsem to tolik nepocítil. Jednou jsem hrál, pak zase vynechal, tudíž to bylo jako kdybych hrál normálně o víkendu. Proto to beru tak, že jsem chyběl jen jednou a to teď v Plzni. Hrát normálně víkend – víkend, mám jen jednu pauzu. Po Slavii totiž byla Boleslav a pak jsme hráli hned v týdnu na Spartě.

Byla to věc dohody, nebo trenér sám řekl, jaký má plán?

Asi to druhé. Už si tu komunikaci přesně nepamatuju, ale myslím, že před Slavií přišel zkraje týdne a vysvětlil mi, jak to vnímá, jak to chce udělat. A tak to nakonec bylo.

Co jste si pomyslel? Přece jen šlo o zápas v Edenu před dvaceti tisíci lidmi a nacházíme se při vrcholu sezony…

Člověka to zamrzí, protože by rád hrál takový zápas, ale rozhodnutí respektuji. Odehrál jsem skoro každý zápas v sezoně, za což jsem rád, a určitě jsem měl i chvilky, kdy jsem nemusel hrát, protože forma nebyla ideální. Obecně se stává, že z toho člověk na nějaké utkání vypadne, nehraje tak, jak by měl. Trenér mě ale vždy podržel, takže když se rozhodl takhle kvůli kartám, tak jsem sice nehrál na Slavii, ale ukázal, že mě chce postavit proti Boleslavi a že jsem pro něj důležitý. Nebral jsem to špatně.

Čím to, že se vám ty karty tak namnožily? V minulých ligových sezonách jste míval po dvou, byť jste tolik nehrál.

No právě, víc hraju. V Táborsku jsem měl také dost karet, ale ve druhé lize se rozdávaly jak na počkání. Zpětně si myslím, že dvě tři byly stoprocentně nezasloužené, u dalších dvou jsem udělal hloupost, kdy vím, že to nemuselo být. Ve zbytku šlo o situace, kdy potřebujete zatáhnout za brzdu při protiútoku soupeře. Kolikrát se s protihráčem přetahujete a holt vyjde na vás, že faulujete.

Zajímavé bylo, že trenér po Slavii řekl, že vy byste v takto vedeném utkání určitě kartu dostal. Měl jste podobný pocit?

Trenér asi soudí ze zkušeností, jelikož tyto zápasy jsou vypjatější. Baník v Praze je vždy třaskavá věc. Zároveň jsem v ohrožení byl, vědělo se to, tak nevím, jestli třeba nenarážel i na tohle. V utkání karty padaly, my dostali i červenou, takže je možné, že bych ji dostal i já. Potom se to ve finále potvrdilo na Spartě, protože si myslím, že ten zákrok na žlutou kartu nebyl.

Záložník Baníku Jiří Boula (vlevo) a Brazilec Ewerton.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Máte v hlavě, když obdržíte kartu? Mění se pro vás něco?

Myslet na to musíte. Zrovna na Spartě byla ve druhém poločase situace, kdy jsem ztratil balon v souboji se Solbakkenem někde za půlkou. Kdybych kartu neměl, tak ho prostě stáhnu, udělám žlutou, a nic se nestane. Takhle z toho byl brejk tři na tři a nebezpečí.

Více karet jste sbíral vždy, nebo se to zrovna teď sešlo?

Dřív moc ne. Ale to souvisí i s tím, kde a jak jsem hrával. Když hrajete v Hradci nebo v Teplicích, nejste tolik na míči, spíše běháte a hru máte postavenou na fyzickém výkonu. Je pravděpodobnější, že budete dostávat víc žlutých karet, protože jdete do více soubojů, děláte víc faulů. Zatímco když hrajete ve Spartě a Slavii, tak je vše naopak. I rozhodčí chce technické hráče spíše ochránit, protože se ví, že se do nich zajíždí.

Přitom v této sezoně už nejste po svých výkonech vnímaný jako čistě defenzivní záložník, ale ukázal jste, že umíte tvořit, přesto vám ty karty takto naskákaly…

Jak říkáte, přichází to s počtem zápasů, víc hraji, takže je větší pravděpodobnost, že se něco objeví. Zároveň jsem na pozici, kde když udělám faul, třeba ještě u brejku, je to skoro vždy žlutá karta. Ve finále od toho na hřišti jsem, abych takový útok soupeře zastavil, i když to nejde čistě. Není to asi nic, co by lidi nevěděli, že hraju na hraně faulu. Když je souboj padesát na padesát, nejsem si jistý, že ho vyhraju, stejně tam jdu. I s vědomím, že kartu můžu dostat. Nebudu přece uhýbat a přemýšlet alibisticky.

Ve středu hřiště spolupracujete s Tomášem Rigem. Jak vám to vyhovuje?

S Tomem si vyhovíme, umíme se na tom hřišti vnímat, cítit, i když byly zápasy, při kterých jsme si něco potřebovali vyříkat. Třeba že jsme oba přeskakovali do strany, nebo ke stoperům, a střed byl pak během výstavby volný. To nám i trenér připomínal. Sami to ale víme, takže jsme to omezili a dáváme si pozor. Víc se na hřišti sledujeme a víme, co od druhého čekat. Toma nechávám víc ukazovat jeho ofenzivní choutky, protože v tom je výborný. Já naopak jsem silnější v defenzivní práci.

Ale v určitých fázích zápasu si role prohodíte…

Ano. Stává se to asi méně, ale může nastat situace, kdy já to doplním, nebo Tom zůstává vzadu. Většinou je blíž k bráně, když dohrávám nějakou situaci. Co se týká výstavby, tak občas také sleze níž a pomůže stoperům i bekům, protože to je jedna z jeho silných stránek, že dobře vnímá hřiště.

Slovácko je možná rozhodující zápas sezony. Jaká nálada panuje v šatně? Natěšení, nebo spíše nervozita?

Je znát, že jde o zlomový zápas, který chceme zvládnout. I s vědomím toho, že jsme v nadstavbové skupině uhráli jen bod. Chceme sami sobě ukázat, že jsme tady správně. Aspoň já to tak mám nastavené, nechci mluvit za všechny. Že máme na to, abychom zvládali těžké zápasy, vyhrávali a byli čtvrtí.

Ztrát už bylo v sezoně ohromné množství, zejména doma, díky čemuž jste za Plzní o 23 bodů, což je ohromný rozdíl mezi třetím a potenciálním čtvrtým týmem tabulky…

Velký rozdíl nemáme jen na třetího, ale i na Spartu a Slavii.

Jiří Boula (v bílém).Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Tam se bavíme o čtyřiceti, respektive 36 bodech…

Obrovská propast. Čím to je? Poztráceli jsme body v zápasech, v nichž jsme vedli a měli jsme to už dotáhnout. Ale nedotáhli. Naopak Sparta to umí. Když jí to nejde fotbalově, tak to umlátí týmovou nebo individuální kvalitou. Ve finále to rozhoduje o tom, že mají titul. Vždyť příklad byl s námi tady ve Vítkovicích, kde vyhráli, ale zápas byl celou dobu nakloněný k nám. Byli jsme lepší, ale nedotáhli jsme to. Oni ano. To je rozdíl.

Neříkáte si v šatně, že jste už dávno mohli mít klid?

Já si myslím, že bychom si mohli zápas po zápase projet celou sezonu a nenašli bychom jich mnoho, kde bychom si řekli, že jsme byli horší a zaslouženě jsme prohráli. Většinou si řeknete, že jsou to ztracené body. Na druhé straně je blbost teď sedět a brečet nad tím, že jsme jeden dva body od čtvrtého místa. Teď máme před sebou klíčové utkání a zabýváme se tím, co bude, ne co bylo.

Co tedy v neděli rozhodne?

(zamýšlí se) Asi s největší pravděpodobností nasazení, síla v soubojích a soustředění se na každou situaci. V našem i jejich vápně. Možná i individuální chyba, nebo naopak něco, co dokáže člověk vymyslet. Bude to o detailech, ale to tak většinou bývá.

Čtvrté místo nemáte plně ve svých rukou, ale asi každý cítí, že pokud Slavia k utkání s Mladou Boleslaví přistoupí, jak se má a patří, tak by vám výhra měla stačit. Naopak porážka je konec. Podobně jako nyní v play off na hokejovém mistrovství světa. Řešíte to v týmu, nebo se ten tlak snažíte vytěsnit?

Dobré je, že je vše jednoznačně dané. Když prohrajeme, což si nikdo nepřipouští, tak nemáme nic. Samozřejmě do toho může zasáhnout Boleslav, ale my nemůžeme hledět na to, jak budou hrát oni. Víme, že si to musíme uhrát sami. Asi bychom na sebe nekoukali nejlépe, kdybychom k tomu přistoupili s tím, že jdeme na remízu, náhodu a budeme v něco doufat. Prostě to potřebujeme zvládnout a nikdo jiný to místo nás neudělá.

Ještě k vám. Nedávno jste byl v show TIKI-TAKA. Jak jste si to užil?

Poprvé jsem byl v nějaké talk show, takže nová zkušenost. Zajímavá. Myslím si, že mě ještě docela ušetřili, určitě mohli být trochu tvrdší, kdyby chtěli. (usmívá se) Takhle to bylo v pohodě, sám jsem se zasmál, i když to bylo zrovna po Slavii. Aspoň se člověk trochu uvolnil, odreagoval, vypnul hlavu, že nemusel na to myslet.

Zaskočil vás tam někdo s něčím?

Musím popřemýšlet… Poznámek tam bylo dost, ale to jsem očekával. I v zákulisí něco proběhlo směrem k zápasu na Slavii. Ale Petru Švancarovi jsem přinesl salát s rohlíkem, což byl takový fórek, na který reagoval s tím, že jsem jich měl přinést pět. Tím mi to hned rychle a pohotově vrátil. Celkem v té chvíli zábavně. Pro některé. (usmívá se) Člověk musí pochopit, že sranda musí být a tohle k tomu patří.

Jakou odezvu to mělo v šatně?

Řekl bych, že kluci koukali. Řekli mi, že jsem obstál, žádný propadák.

Co vtípky v momentě, kdy vás do show chtěli?

Nevím, jak to bylo konkrétně. Spíše chtěli někoho z Baníku a klub doporučil mě. Neřekl bych, že by si vyžádali přímo Jiřího Boulu. Mám takový pocit, že to tak bylo. Někdo si z toho možná srandu udělal, něco tam padlo, i když si nevzpomenu na nic konkrétního. Ale už před zápasem, když se vědělo, že nebudu hrát, tak si ze mě dělali srandu.