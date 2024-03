Služby dvou aktuálních opor si v minulých dnech pojistil fotbalový Baník Ostrava. Shodně o dalších tři a půl roku, tedy do konce června 2027, prodloužili na Bazalech své smlouvy záložník Jiří Boula a křídelník či podhrot David Buchta.

Fanoušci Baníku Ostrava ve Zlíně (3. března 2024). | Video: David Hekele

Boula přišel do Baníku před dvěma a půl lety s pověstí čistě defenzivní záložníka. První ligové zkušenosti sbíral pod Ondřejem Smetanou a po čase se mu povedlo to, co si klub i fanoušci uměli jen těžko představit, že vyšoupne ze sestavy Filipa Kaloče. Nyní má na svém kontě již pět asistencí.

VIDEO: Ostravští „All Blacks“. Fanoušci Baníku zahalili Zlín do černa, podívejte

„Jirka za poslední období udělal znatelný výkonnostní pokrok, vybudoval si svou pozici v sestavě a věříme, že se bude ještě zlepšovat,“ uvedl pro klubový web sportovní šéf Baníku Luděk Mikloško. „Když jsem do Baníku přicházel, bylo mým cílem se prosadit a vybudovat si tady silnou pozici. Věřím, že se mi to daří, a byl jsem tak moc rád za nabídku nové smlouvy. Teď je načase pomoct klubu dosáhnout na nějaký společný úspěch, po kterém všichni v Ostravě toužíme. A věřím, že přijde ve správný čas,“ zmínil Boula, jehož jen o den později napodobil David Buchta.

I čtyřiadvacetiletý křídelník, který je se šesti góly a třemi asistencemi nejproduktivnějším hráčem Baníku v této sezoně, má o budoucnosti jasno. „David herně dozrává, dokáže být rozdílovým hráčem a v této sezoně má i velmi dobrá čísla. Přitom ve čtyřiadvaceti ještě stále může výkonnostně růst a věříme, že to tak i bude. Byli bychom rádi, kdyby v jeho stopách kráčeli i další kluci z naší akademie,“ vysvětlil Mikloško.

Hadamczik otevřeně o stadionu pro Baník: Opravil bych Bazaly. Jaké měl plány?

„Vážím si toho, že mi Baník nabídl prodloužení smlouvy. Věřím, že se budeme společně posouvat nahoru a že se klub brzy dočká nějakého vytouženého úspěchu,“ řekl rodák z Krnova, který je v Baníku od žákovských let a nyní má na kontě 110 ligových startů, v nichž zaznamenal 20 branek a 12 asistencí.

Jeho produktivitu bude Baník zvlášť potřebovat v sobotním zápase proti Olomouci (18 hodin). Je jasné, že trenér Pavel Hapal bude kvůli žlutým kartám postrádat nigerijské útočné duo Abdullahi Tanko, Quadri Adediran. Nad dalšími forvardy Jiřím Klímou a Filipem Kubalou pak kvůli zranění visí velký otazník.