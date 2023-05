/ROZHOVOR/ Jedna parádní rána těsně vedle, další přímý kop z úctivé vzdálenosti do břevna, k tomu skvěle kopnuté standardní situace, a navrch centr na první gól Ladislava Almásiho. Povedené nedělní odpoledne zažil proti Teplicím obránce ostravského Baníku Jiří Fleišman. „Příště už gól dám,“ slíbil při pozápasovém rozhovoru zkušený osmatřicetiletý zadák, který se do fotbalového důchodu zdaleka nechystá. „Nechci se smířit s tím, že bych odehrál zápas a pak tři odpočíval,“ měl jasno Fleišman.

Jaké máte po zápase pocity?

Zachránili jsme se, za tím jsme si šli. Nevím, asi to nebylo úplně ideální, ale až do penalty velkou šanci neměli. Vybavuji si jednu, ale nakonec to byl ofsajd, takže jsme je do ničeho nepouštěli. To byl náš cíl. Vzadu udržet nulu a věřili jsme, že nějaký gól dáme. To, co jsme chtěli – zachránit se, co nejdříve – se nám povedlo, ale ještě budeme chtít dohrát ty dva zápasy se ctí a pro lidi, kteří nás přijedou do Zlína podpořit. V každém zápase jedeme naplno.

Má člověk v sobě radost, že záchrana povedla, nebo jste si vzhledme k ambicím ani boj o udržení nepřipouštěli?

Smíšené pocity, chtěli jsme být jinde. Samozřejmě vnitřně radost máme, že se netrápíme do posledních kol, že to z nás teď spadne a můžeme v uvozovkách hrát klidněji, mužeme si něco zkoušet. Dnes jsme nastoupili v tříobráncovém systému, protože Teplice tak také hrají. Ten zápas se nám povedl, máme dvě varianty, které můžeme praktikovat a ve zbývajících dvou zápasech pojedeme na tři body. Mužeme si zkoušet kombinace, které po nás trenér bude chtít, ale až do konce pojedeme na sto procent.

Dá se říct, že se už ale můžete chystat na další sezonu?

To bych neřekl, protože my jsme tuto sezonu pokazili a lidi si zaslouží, abychom jeli na sto procent až do konce ligy. My si nemůžeme dovolit něco jiného. Po neděli se udělá tlustí čára, celá sezona se zhodnotí, samozřejmě nemůže být hodnocena kladně, ale budeme to určitě vše rozebírat. Pak si od sebe odpočineme, sejdeme se znovu a doufám, že v příští sezoně budeme silnější a v úplně jiných patrech tabulky.

Vy jste ze sestavy vypadl. Máte o to větší motivaci?

Trénuji a hraji pořád stejně, trenér to vidí. Chápu to, musí se zapojovat už jiní hráči, nemohu hrát deset roků, i když bych chtěl, ale nejde to zastavit. Snažím se trénovat pokaždé na sto procent, o žádné úlevy si neříkám, dokud mohu, chci hrát, a dělat vše pro to, abych na hřišti byl. Dokud mi to zdraví a fyzička dovolí. Není důvod přestávat a pouštět do sestavy někoho jiného.

Luděk Mikloško říkal, že vás a Jana Laštůvku potřebuje v týmu, ale že už nebudete hrát vše. Jste s tím srozuměn?

Samozřejmě jsme to probírali, ale odpověděl jsem mu na to, že budu trénovat a makat tak, abych hrál vše. Nemám rád úlevy, nechci úlevy, takže jim budu to rozhodování dělat těžké. Budu dělat vše pro to, abych hrál já, dokud na to mám. Tím to pro mě končí. Říkat můžeme jedno, ale rozhoduje se na trénincích, na hřišti a udělám vše pro to, abych hrál já.

Takže s rolí mentora se ještě nesmiřujete?

S mladými se pořád bavíme. Neříkám, že by nějak za mnou, nebo za námi chodili, ale třeba teď po zápase jsem šel za Měkym (Měkotou). Řekl jsem mu, že v 88. minutě si to zbytečně zpracovává. Radši to kopni na tribunu, protože je konec zápasu a zbytečně jsme je dostali do hry. To jsou detaily, i na tréninku se jim snažím něco říkat. Buď si to vezmou, nebo ne, to záleží na nich. Ale nechci se smířit s tím, že bych odehrál zápas a pak tři odpočíval. Já pojedu pořád stejně a budu to trenérovi dělat těžké.

Spěje to k prodloužení smlouvy?

Uvidíme, ještě jsou dva zápasy, pak sedneme a probereme to. Teď mám čas na to, abych přesvědčil, že ještě rok mohu hrát. Já se sice cítím na déle, ale chápu, že to nejde. Uvidíme po sezoně, protože jsme se domluvili, že teď to řešit nebudeme, abychom měli čistou hlavu.

Jak vám sedí obhospodařit celou levou stranu? Je to jiné?

Jo, je to jiné. My se o tom bavili, já už vím, kdy vyběhnout můžu, nemůžu, musím, nemusím, takže si to hlídám. Pamatuji si, že to hrál Šeha (Šehič), naběhal dvanáct kilometrů za zápas, já naběhám jedenáct. Nevidím v tom rozdíl. Když mi trenér řekne, že mám jít do útoku, tak půjdu do útoku.

V útoku jste nehrál ale teplickou branku jste ohrožoval. Především ve druhé půli dalekonosná rána do břevna…

To se tak sešlo. Cadu zahrával jednu standardku do vápna. Trenér golmanů za mnou přišel a ukázal mi, jak jejich brankář špatně stojí. Už jsem jednou odsud – téměř ze stejného místa – dal gól Karviné. Když jsem se na brankáře podíval, opravdu stál víc na zadní tyči, tak jsem to zkusil. Bohužel břevno, ale nedá se nic dělat. Příště mu gól dám.

Baník už párkrát v poslední době rozestavení 3-5-2 zkoušel, ale pak se okamžitě zavrhlo. Může být úspěch s Teplicemi signálem, že půjde o častější variantu?

Nemyslím si, protože tohle nás napadlo, jelikož Teplice takto hrají. Když jsme tento systém hráli třeba doma s Hradcem, tak jsme to nezvládli. Teď jsme se připravovali od půlky týdne a řekli si, že to vyzkoušíme. Vyšlo to, takže varianta to je. Budeme mít přípravu, abychom měli více systémů na různé soupeře, hrát si s tím, abychom byli nečitelní pro ostatní. Je to varianta, ale nemyslím, si, že najednou do takového systému přejdeme.

Zmínil jste Patrika Měkotu. Co říkáte na jeho debut v lize?

Myslím, že to zvládl. Tak jako tehdy v Budějovicích Zdenda Říha, i když si dal smolný vlastňák, za který nemohl. Je vidět, že když kluci budou pracovat, tak mohou hrát. Je to jen na nich. Když s námi budou trénovat, budou dřít, tak… Mají teď přípravu, aby se ukázali. Jsou mladí, ať holt bojují.

Nelze si nevšimnout vašich tetování. Máte už na sobě někde ostravský Baník?

Teď spíše řeším druhou dcerku, nějaký portrét. To udělám přes dovolenou, a potom se rozhodnu časem, jestli si nechám něco takového vytetovat. A pak už s tím skončím. (usmívá se)