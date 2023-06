Příprava fotbalistů Baníku Ostrava je teprve na začátku, trenéři a kluboví funkcionáři už však musí řešit první zásadní problém. Na čtvrtečním tréninku se podle informací Deníku zranil zkušený obránce Jiří Fleišman, za kterého Pavel Hapal aktuálně mnoho možností náhrady nemá. Zdravotně fit totiž není ani Eldar Šehič. Vedení klubu se ji tak jalo okamžitě hledat, volba měla padnout na zadáka Ružomberoku Mateje Madleňáka.

První trénink fotbalistů Baníku Ostrava v letní přípravě 2023. | Video: David Hekele

Eldar Šehič a Jiří Fleišman. Na jednoho Baník v létě uplatnil opci po ročním hostování z Karviné, druhému prodloužil o dalších dvanáct měsíců smlouvu. Důvod byl jednoduchý. Obsazení levé strany hřiště bylo totiž v podstavu, zvlášť, když se do Slavie vrátil levonohý šikula Srdjan Plavšič. „Na levém beku máme problém, proto jsme s Jirkou počítali,“ přiznal v úterý po prvním společném tréninku na Bazalech kouč Pavel Hapal.

Přesto klub hodlal posilu přivést. Šehič totiž svými výkony úplně nepřesvědčoval, že by měl být jedničkou, Fleišmanovi pak je už osmatřicet let. „Máme nějaké myšlenky, ale uvidíme, není to jednoduché. Věřím, že se něco ještě do konce přestupového období, nebo začátku sezony pohne,“ naznačil jasně záměr Hapal.

Řešení se nabízelo v nedaleké Olomouci, hodně se mluvilo o zájmu o Ondřeje Zmrzlého, který však nedávno prodloužil se Sigmou smlouvu do roku 2025. „Jsem rád, že po podpisu nové smlouvy mám teď klid a můžu se soustředit na přípravu na novou sezónu. Záležitosti případného přestupu řeší můj manažer. Nechávám to na něm. Je jasné, že v první řadě by se musely mezi sebou dohodnout kluby,“ uvedl hráč pro klubový web.

Čtvrteční událost ale dodala všemu spád. Fleišman má mít poraněné koleno, čeká se na výsledky vyšetření rezonance, ale podle prvotních odhadů by nemuselo jít o úplně krátkodobou absenci. Aby toho nebylo málo, s poraněným tříslem se potýká i jeho parťák na levé straně Eldar Šehič, který by byl první logickou volbou. Ať už by Pavel Hapal praktikoval klasický systém se čtyřmi obránci, nebo i uvažované rozestavení se třemi stopery, kde by Šehič byl využitelný jako „wingback“.

Sportovní šéf Luděk Mikloško a lidé okolo něj tak obrátili zrak na Slovensko. V minulosti se již Baník zajímal o čtyřiadvacetiletého technického ružomberského obránce Mateje Madleňáka, nikdy však k dohodě nedošlo. Teď to měli Ostravané zkusit znovu a k úspěchu jsou blízko.

Rodák z Oravské Jasenice strávil v Ružomberoku celou svou dosavadní kariéru. V minulosti nakoukl do mládežnických reprezentací, ve slovenské lize dosud odehrál 96 utkání a vstřelil devět branek. V uplynulé sezoně zasáhl do 31 ligových duelů, zaznamenal pět gólů. Tři zápasy přidal i v kvalifikaci evropských pohárů.

A jaké další alternativy místo Fleišmana a Šehiče obsahuje současný kádr? Na levé straně defenzivní řady by mohli v případě potřeby hrát Jan Juroška, Muhammed Sanneh, či Gigli Ndefe, což jsou sice krajní beci, ale ortodoxní praváci. Zde by šlo o vyloženě záskok, stejně jako třeba v případě stopera Michala Frydrycha, který v minulosti na kraji hrál, byť také napravo.

Z leváků má pak Hapal do obrany ještě další stopery Davida Lischku a Karla Pojezného, ale tady těžko počítat s tím, že by se přestěhovali na lajnu. Je tak zřejmé, že pokud bude zranění Fleišmana dlouhodobějšího charakteru, bude muset Baník někoho přivést. To ale měli na Bazalech v plánu tak jako tak.