/ROZHOVOR PŘÍMO Z POLSKA/ Asi si toho všiml každý fanoušek fotbalového Baníku Ostrava, který podrobně sleduje přípravné zápasy. Útočník Jiří Klíma hlouběji než obvykle ve středu pole. V prvním zápase v Polsku proti Štětínu (1:2) to ještě nebylo tak zřejmé, o pár dní s Lechem Poznaň (0:2) už ano. Sám sedmadvacetiletý čahoun pro tohle má jednoduché vysvětlení. „Asi nejlepší post pro mě je ta desítka pod hrotem, spolupráce s ním, ale tím, jak proti nám hraje soupeř, že jsme bez balonu, tak jsem hodně nízko. Přece jen ta desítka musí jít dolů bránit, takže se kolikrát dostanu do středu zálohy,“ řekl Deníku přímo v Polsku Klíma.

Jaký máte pocit z utkání proti Poznani?

Náročné. Asi jsme furt ve fázi, kdy sice chceme zápasy zvládat, ale je to i o tom sáhnout si na nějaký morál. Lech má velkou kvalitu, vystřídal proti nám dvě jedenáctky a my proti nim hráli v nějaké fázi přípravy ve dvanácti třinácti lidech. Asi se to mohlo projevit. Kdo zápas viděl, musí říct, že byli jasně lepší na balonu, my měli strašně moc ztrát a potrestali nás. Dali nám dva góly a zaslouženě vyhráli. Ale důležitější zápasy pro nás teprve přijdou.

Lze si z této konfrontace něco vzít?

Určitě, z každého zápasu si můžeme něco vzít. Bylo to o tom, že jsme chtěli jít víc z bloku, počkat si na jejich chyby, ale tu kvalitu oni prostě mají. Na balonu strašně silný tým a my si hodně zaběhali. Když pak získáme balon, tak je těžké něco vymýšlet, když má každý jazyk na vestě. Na ladění na ligu asi čas ještě je, protože jsme stále v hrubé přípravě. Tréninky máme sice na hřišti, ale jsou dlouhé, náročné, chodíme do posilovny, ale i za těchto okolností musíme zvládat zápasy. Určitě lépe, než toto.

V přípravě asi neřešíte vítězství a porážky, ale zatím na triumf čekáte. Dělá to s vámi něco?

Asi ne, protože co si pamatuju, tady byly přípravy – a ať už v zimě v Turecku, nebo i v létě – kdy jsme každý zápas vyhrávali, jenže pak přišly první dvě ligová kola a my jsme hráli šíleně. Na druhé straně si říkáme, že je důležité to vyladit na ligu, výsledky zatím nejsou takové, jaké by mohly. Nebo jaké bychom chtěli. Ale nemůžeme si z toho dělat hlavu. Furt je to příprava, a když proti nám protočí dvě jedenáctky, my hrajeme ve třinácti lidech, tak se to projevit na hřišti musí. Zvlášť při této kvalitě soupeře.

Je nějaká změna v přípravě vzhledem k tomu, že vás čeká i Evropa a zběsilý začátek sezony? Nebude čas se rozehrávat.

To jo, když to vezmu, přípravy jsem zažili takové, že se běhalo v parcích. Teď na to asi není čas, ale příprava je kvalitní na hřišti, trávíme tady hodně času. Tréninky jsou náročné, má to náboj… Je to trošku jiné, víme, že začátek bude hodně náročný. Možná i proto máme tady v Polsku více utkání, že se snažíme dostat do zápasového tempa, abychom zvládali to odehrát každý třetí den.

Vy jste za tu dobu působení v Baníku byl na hrotu, na křídle, na kraji, pod hrotem. Teď jste nastoupil i ve středu zálohy, tak znamená to, že se sunete dozadu?

(pousměje se) Asi nejlepší post pro mě je ta desítka pod hrotem, spolupráce s ním, ale tím, jak proti nám hraje soupeř, že jsme bez balonu, tak jsem hodně nízko. Přece jen ta desítka musí jít dolů bránit, takže se kolikrát dostanu do středu zálohy. Ještě v tom nejsme tak kompaktní, naučení, nevíme o sobě. Třeba Grygy (Grygar) toho s námi moc neodehrál, na šestce jsme měli Raymonda, který je nový. Souhra určitě chybí, je to vidět, ale ta taktika teď příliš stanovit nejde. Hlavně ať každý maká, nabírá sílu do nohou a věříme, že na ligu budeme připravení.

Odešel Ladislav Almási, naposledy jste hodně spolupracoval s Erikem Prekopem, útočníků je vás pět…

Ano. Filip Kubala i já můžeme hrát na té desítce, kde se já cítím lépe, než na hrotu. Já radši před sebou ještě někoho mám. Konkurence být musí, protože nás čeká hodně zápasů, takže šanci dostává každý, aby minimálně dvacet lidí bylo nachystaných do každého zasáhnout.