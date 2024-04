/ROZHOVOR/ Čtrnáct měsíců čekal Jiří Klíma na to, až se znovu zapíše mezi ligové střelce. Útočník Baníku naposledy skóroval loni v únoru v Teplicích, od té doby i vinou táhnoucích se zranění v nejvyšší soutěži gólově mlčel. Vše ukončil v nedělním duelu 27. kola FORTUNA:LIGY v Jablonci, kde přispěl k výhře 3:2. Velký podíl měl i na rozhodující brance. „Pro útočníka nehezká bilance, ale když si to na druhé straně vezmu i s tím zraněním, jak dlouho jsem nehrál, nebo kolik mám odehráno minut… Už to trvalo, měl jsem to v hlavě, ale moc jsem si to nepřipouštěl. Věděl jsem, že každá hra jednou končí a skončila dneska,“ byl rád Klíma.

Věděli jste, jak dlouho Baník v Jablonci nevyhrál?

Jo, psalo se o tom hodně, asi osmnáct let, takže jsme o tom věděli. Ale ve finále, že bychom na to brali nějaký ohled, to ne.

V čem jste byli lepší, než Severočeši?

Těžko říct, asi v produktivitě. Nemyslím si, že to byl hezký líbivý fotbal, bylo to hodně o soubojích. Terén ani nedovolí hrát hezkou kombinační hru, a my věděli, s čím sem pojedeme. Že to tady musíme prostě ukopat, a ať to vypadá jakkoliv. A to se povedlo.

Nakonec jste měl prsty i v rozhodující brance. Jak to tam vypadalo?

Nabíhal jsem na přední tyč, Ewe (Ewerton) mě tam hezky našel a já se snažil míč protečovat do brány. Bohužel to spadlo na tyčku, ale dohrál jsem to. Byla tam skrumáž, chtěl jsem to dát pod sebe, a oni si ten míč sami srazili. Šťastný, ale rozhodující gól.

Tekijaški si vstřelil vlastní gól v úterý s Plzní, teď znovu. Umíte se vžít do jeho pocitů?

(usměje se) Asi ne. Já jsem si moc vlastních gól nedal, snad jen jeden. Vžít se do toho tedy nedokážu. Ale já to tam dával pod sebe, aniž bych věděl, kdo ho dal, takže jsem to v té chvíli neřešil. Byl jsem rád, že je balon v síti a vedeme 3:1.

Překvapilo vás, kolik jste tam dostal prostoru?

Když to řeknu blbě, naslepo jsem tam naběhl a ani nevím, kolik nás ve vápně bylo. Strhával jsem to na přední tyč, a buď mě to trefí, nebo ne. Ewe mě našel, škoda, že to nepadlo do brány hned, ale pak se to odrazilo ke mně. Asi i pro obránce je to těžké, neví, jak se to odrazí. Tady to jelo po brankové čáře, takže šťastný moment, ale jsem za něj rád.

Druhou branku vstřelil Patrick Kpozo. Myslíte, že to tak chtěl, nebo se mu jen nepovedl centr?

Já si myslím, že špatný centr, buďme upřímní. (usmívá se) Koukal, hledal na zadní tyči, koho by našel a svezlo se mu to na přední. Šťastné góly, ale pro nás cenná výhra.

Kpozo je výborný směrem dozadu, ale dopředu už tak výrazný není. Nemá moc asistencí, gól vstřelil první. Jak ho vnímáte?

On na podzim hodně těžil z toho, že měl před sebou na křídle Eweho a všichni ví, že Ewe si dokáže poradit sám. Proto mu nespočtem svých náběhů dělal hodně prostoru. Čísla neměl, ve finále jsem si z něj dělal srandu, že to je snad jeho jediný pořádný centr v Baníku a hned je z toho je gól. Doufám, že na to naváže a do toho vápna to bude sypat častěji.

Baníku se teď daří a od zbytku jste se lehce odtrhli…

Každý sledujeme, jak se kdo pohybuje, věděli jsme sobotní výsledky. Měli jsme zvýšenou motivaci, protože třeba Boleslavi jsme se mohli zase trochu urvat, jelikož hrála těžké utkání na Spartě. Ve finále, když si uhrajeme své zápasy, jak máme, tak nemusíme koukat na ostatní. Ale je lepší mít udělaný nějaký polštář.

Koho považujete za největšího konkurenta v boji o čtvrté místo?

Těžko říct. Slovácko z toho na jaře docela vypadlo, ale tým mají zkušený, někteří hráči jsou mimo. Asi Slovácko a Boleslav, teď se tam tlačí i Liberec, se kterým ještě budeme hrát. To bude důležitý zápas, poslední v základní části. Jak ale říkám, pokud zvládneme své zápasy s Karvinou, na Spartě a s Libercem, tak věřím, že do nadstavby půjdeme ze čtvrtého místa. Tam už to může být o jednom zápase.