/ROZHOVOR/ Dostal prostor v přípravě, jednou v poháru a pak několikrát za třetiligové béčko. Ligová základní sestava se Jiřímu Letáčkovi dlouho vyhýbala. Dokonce byl až trojkou. V sobotu se to ale zlomilo, proti Liberci využil příležitosti a vychytanou nulou pomohl k remíze 0:0. „Bohužel to pro nás nic neřeší. Chtěli jsme zvítězit, šance jsme na to měli, bohužel jsme je neproměnili,“ prozradil gólman, který nejvíce zazářil v závěru proti střele hostujícího Valenty.

Před utkáním Baník Ostrava - Slovan Liberec (1. dubna 2023). | Video: David Hekele

První start, první nula, ale vzhledem k remíze jsou pocity asi rozporuplné, že?

Samozřejmě, pocity jsou rozporuplné. Musím to brát ve dvou rovinách. Jedna je nějaký můj výkon, druhá ten týmový. Bohužel nám tam nespadl ten gól, i když jsme poměrně dlouhou dobu měli početní výhodu. Musíme pokračovat ve tvrdé práci. Ono to štěstí se k nám přikloní. Věřím tomu.

Není to řez kádrem, řekl o změnách kouč Baníku. Litoval šancí, co návrat Baroše?

Závarů tam bylo hodně. Co chybělo? Štěstí?

Já to už jen štěstí přikládám. Příležitosti jsou dobré, ale zároveň tam bylo i několik výborných zákroků Vliegena a obětavost libereckých hráčů. Při troše štěstí nám to tam příště spadne.

Kdy jste se dozvěděl, že budete chytat? Eldar Šehič říkal, že až v den zápasu a byl překvapený?

Věděl jsme to trochu déle dopředu. Trenér mě připravoval, že tu tato možnost je, že bych se mohl v bráně objevit, abych se na to nachystal. Jsem rád, že jsem dostal příležitost od nového roku v béčku, takže jsem byl rozchytaný. Snažil jsme se přenést to, co jsem předváděl ve třetí lize, do první, byť je to o dva stupně výš a tlak je tady větší. Ale věřím, že to takhle bude pokračovat.

Obránce Baníku Šehič: Spousta z nás nemá formu, nedaří se. Sestava mě překvapila

Vystrašila vás nejvíc Valentova střela z dálky, anebo ten centr Preislera, který skončil na břevně?

Určitě obě situace. To břevno bylo nepříjemné, balon jsem ztratil okamžitě ve sluníčku. Trochu jsem kalkuloval, že by to mohlo jít za brankovou čáru, a pak mi nezbývalo nic jiného, než se nad tou situací s Karlem Pojezným usmát. Museli jsme pokračovat dál. A střela Velenty byla jediná nebezpečná v zápase. Jsem rád, že jsme v ten moment mohl týmu pomoct.

A ještě tam byla i malá domů, kterou jste marně naháněl…

Jo, to si už upřimně nepamatuji, jak ta situace vznikla. Byl to ale nějaký nákop, hlavička, snaha udělat malou domů, a pak do toho vběhl ještě Karel. Před zápasem se mě ptal, jestli chci malé domů mimo bránu, tak jsem rád, že mě poslechl. (usmívá se)

Radil vám před zápasem Jan Laštůvka?

Že by radil, úplně ne, ale snažil se mě povzbudit. Ať zachovám klidnou hlavu, že ligu jsem už chytal, a vím do čeho jdu. Ať se snažím ukázat to nejlepší.

Brankář Baníku Ostrava Jiří Letáček.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Nic neřešící remíza! Baník spálil šance, oslabený Liberec v Ostravě odolal

Je jiné chytat ligu v Pardubicích a v Baníku?

Každopádně. Ač Pardubice mám v srdci, tak tady ten tlak na vás je mnohem větší. Jsme rád, že tuhle fotbalovou školu života tady mohu prožívat.

Co vůbec říkáte na jarní jízdu Pardubic?

Měl jsem tu čest zavítat na nový stadion, byl jsem se podívat všude v útrobách. Jsem rád, že se jim daří, protože ty kluky znám, zaslouží si to. Trenér Kováč tam přinesl trochu jiný vítr, než na co jsme byli zvyklí. Ač já měl trenéra Krejčího rád, byl to správný chlap, tak kluci poznali něco nového a očividně jim to svědčí.

Ale asi by bylo veselejší, kdybyste se s nimi neprali ve spodních patrech tabulky, viďte?

Každopádně. Bohužel to tak je. My jako Baník se udržet musíme, takže teď kopu za tento tým.

Mladík Šín o gólech v reprezentaci: Práce celého týmu. Baník? Nepropadat depresi

Nedávno se v případě Jana Laštůvky řešilo, zda měl hrát jednoduše, nebo konstruktivně. Měl jste to v hlavě?

Ne, trenéři mi něco říkali, s hráči jsme se o něčem bavili, ale ve výsledku vždy záleželo na situaci. Když hráč byl volný a dalo se hrát po zemi, tak proč mu to nedat a nakopávat to? Pokud ale cítíte tlak, že by z toho mohlo být něco špatného, je lepší to nakopnout dopředu. Dnes Tiji (Tijani) odehrál velice slušný zápas, ty souboje poměrně vyhrával, tak proč to na něj nedat.

A stopeři Eneo Bitri s Karlem Pojezným uskákali řadu těžkých soubojů…

Ano, oba byli ve vzdušných soubojích perfektní. Určitě nám tím usnadnili mnoho práce, nepouštěli soupeře do žádných situací.

Jak s Eneem Bitrim komunikujete?

Částečně anglicky, částečně česky. Základním slovům rozumí: pravá, levá, ven, dozadu. Pokud je ale třeba mu něco vysvětlovat, tak v angličtině.