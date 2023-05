Od záříjového klání v MOL Cupu ušel pardubický odchovanec kus cesty, což dokazuje od začátku dubna, kdy nahradil v sestavě Jana Laštůvku. „Nevím, jestli překvapuji, protože sám vím, co ve mně je. Myslím si, že jsem kvalitní brankář a jsem zastáncem toho, že tvrdá práce se vrací. Proto věřím, že mám zpátky to, že jsem to nevzdal, a pořád na sobě pracuji,“ říká Jiří Letáček.

V Baníku stále začínáte, lze to srovnat s Pardubicemi?

Těžko říct. Pamatuji si, že první zápas jsem měl v Opavě, ale v hlavě mám celý ten zbytek sezony, když jsem vystřídal zraněného Marka Boháče. Nám se dařilo, byli jsme na pozitivní vlně a výsledky byly dobré. Od toho se odvíjely i moje výkony, které nebyly špatné. Takto mám v sobě své ligové začátky.

V brance působíte hodně sebevědomě. Cítíte to tak?

Cítím. Samozřejmě, když se dlouhodobě nedaří, tak to máte v hlavě a není lehké to ustát. Člověk s tím musí hodně pracovat, bojovat. V Baníku mi pomohly i zápasy v béčku. Od trenéra jsem cítil povzbuzení, důvěru, že je rád, že mě tam má. Mně to zase přineslo praxi, že jsem 90 minut chytal. Díky tomu mohu říct, že teď se cítím skvěle, a i když se zpětně na zápas podívám, přijde mi to tak. Jsem za to rád, že to přišlo a vypadám tak, jak vypadám.

Po poháru v Kroměříži to ale asi bylo jiné, viďte?

Bylo. S odstupem to beru tak, že to tehdy byl můj ostrý start v Baníku a chtěl jsem se ukázat. Byla to až přemotivovanost. A dopadlo to takhle. Každopádně po zápase, a po celé polovině sezony, jsem to hodil vše za hlavu. Řekl jsem si, že v lednu přijedu do Ostravy připravený, s čistou hlavou a chutí porvat se o místo.

Co se ale v Kroměříži stalo? Byl jste v horším rozpoložení?

Zpětně musím říct, že už od přípravy to nebylo ono. Necítil jsem se v top formě, věděl jsem, že v tréninku i zápase mohu předvést víc. Přitom dopředu bylo jasné, že v Kroměříži budu chytat, ale bohužel se to nepovedlo. I takové zápasy v kariéře jsou.

Jiří Letáček z Ostravy.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Výkony některých hráčů neodpovídají.“ To řekl trenér Pavel Vrba bez konkrétních jmen po zápase. Každého jste ale napadl vy. Co jste si pomyslel, když jste si vyjádření přečetl?

Nejsem hloupý, vím, že to bylo mířeno na mě. Ani bych trenérovi neměl za zlé, kdyby mě zmínil, protože lidi to viděli na stadionu a dokonce i v televizi. Ale po zápase jsme se o tom nijak nebavili. Já to řešil jen s trenérem brankářů. Tím to pro mě skončilo.

Takže Pavel Vrba to s vámi později neprobíral, jen jste nebyl na soupisce v dalších ligových zápasech, je to tak?

Ano. Nic mi neřekl.

Tímto vás odepsal, z dvojky jste byl až třetí volbou. Co se pak člověku honí hlavou, zvlášť když s vámi nekomunikoval?

Osobně mě to mrzelo, já věděl, že mám na víc. Bylo ale jen na mě, abych ukázal, jak silný jsem v hlavě, jak se z toho dokážu sebrat. Taťka mi doma řekl: „Jsi na dně, ale nezbývá nic jiného, než se odrazit. Hlouběji klesnout nemůžeš.“ To jsem si vzal k srdci a šel zase bojovat. Měl jsem čas, prostor, klid, což mi prospělo.

A co úvaha zabalit to a vrátit se v zimě do Pardubic?

Ne, ne, ne. Nejsem takový. Já šel do Baníku s tím, že se chci prosadit, ukázat, že si zrovna zde místo zasloužím. S tím jsem pokračoval a to mám v hlavě pořád. Ještě to nastavení neskončilo.

Jak jste tedy využil čas po skončení podzimu?

No… Ani dovolenou jsem neměl. Jen prvních pět dní jsem si dal voraz od fotbalu i sportu, úplně jsem vypnul a odpočíval. Pak jsem byl v kontaktu s kondičním trenérem, se kterým se dlouho znám z Pardubic. Rád chodí cvičit, tak jsme se domluvili a chodili do fitka spolu. Měli jsme zejména silový program, k tomu jsem měl z klubu individuální plán na běhání. Takovou lehkou brankářskou kondiční přípravu. A ještě jsem absolvoval v Hradci Králové týdenní kemp v Overtimu, kde klukům věřím. Potkávali jsme se s kondičním trenérem z dřívější reprezentace do 21 let Ondrou Krajákem, který tam má svůj gym. Každý den se o mě starali, já měl dvoufázové tréninky a dalo mi to hodně. A nebylo to jen o fyzické přípravě, ale trochu šlo i o neuro tréninky. Zasahovala do toho i věda.

Pracoval jste třeba i na své psychické stránce?

Hlavně na fyzické s tím, že na fotbal nebudu myslet. Cvičení mě baví, vždy jsem v posilovně uměl vybít ze sebe energii a vypnul hlavu tak, že jsem nad ničím nepřemýšlel. Dřel jsem, ale fotbal měsíc neřešil. To až 2. ledna, když se tým sešel v Ostravě.

Umíte být na sebe v přípravě přísný?

Myslím, že jsem na sebe velký pes. Až to možná přeháním, protože rodiče i přítelkyně mi říkají, že to takhle není nutné.

V klubu jsou Luděk Mikloško, Vít Baránek, Michal Daněk, Jan Laštůvka. Pak je gólman v nejlepších rukou, co myslíte?

Mám kolem sebe brankáře, kteří toho během své kariéry zažili strašně moc, mají množství zkušeností. Sám jste je vyjmenoval. Laštyho mám možnost pozorovat v tréninku, vždy mi rád poradí, co dělat lépe. To stejné trenéři, nebo Luděk Mikloško, který to zase vidí z nadhledu, z tribuny. Když se o poločase potkáme, něco mi řekne. I s ním jsem měl v zimě rozhovor. Podpořil mě s tím, abych byl připravený, makám, nevzdávám to, že šance může přijít. Všichni čtyři tomu řemeslu rozumí, vědí, jak brankář uvažuje, jak se cítí, a to má pro mě obrovský přínos. Já nikdy neměl k ruce tak početný tým lidí s tolika zkušenostmi.

Když přišel na post sportovního ředitele Luděk Mikloško a trenérem se stal Pavel Hapal, byl to signál, že tady je šance něco změnit? Byl to nový začátek?

Každopádně. Jméno Pavla Hapala jsem znal, věděl jsem, čím prošel, ale já byl pro něj asi nepopsaný list. Nikdy dřív mě netrénoval. I když… Hned na jednom z prvních tréninků za mnou přišel a zmínil zápas v Kroměříži. V té chvíli jsem si řekl, že to fakt asi viděl každý. (usmívá se) Bral jsem to ale jako druhou šanci.

Po jednom ze zápasů jste zmínil tátu a dědu, že vám radí. Oni také chytali, jsou vašimi mentory?

To asi ne. Děda dříve hrával hokej a jezdil motokros, taťka chvíli hrál fotbal, ale na žádné vysoké úrovni. A závodil ve všestrannosti. Oba jsou ale obrovští fotbaloví fanoušci, stejně jako celá rodina. Babičky, mamka, sestra s bráchou… Prostě všichni. Ale děda v době, kdy jsem začínal v Pardubicích chytat ligu, si pořídil O2 TV, aby každý zápas mohl sledovat. Stal se z něj možná až fanatik, protože je schopný si to utkání pustit dvakrát třikrát, vracet si ty situace. Pak mi volá a rozebíráme to spolu. I taťka to sleduje, a když může, tak dorazí do Ostravy.

Děda je kritický, nebo spíše povzbudí?

Nebojí se říct, co si myslí. Často mi říká, co jsem udělal špatně, kde jsem to zadrbal a co mělo být lepší. Naposledy se Slavií, když jsme si ve středu ráno volali, mi vyčetl nějakou rozehrávku, kterou jsem kopl do autu. Já si o tom samozřejmě myslím své. (usmívá se) Ale abych byl fér, umí i pochválit, když si to zasloužím. Věřím, že teď je zase šťastný, i když výsledky týmu by měly být lepší.

Osobně nejezdí na zápasy?

Párkrát jsem to nadhodil, aby vzal babičku a přijeli s tím, že u mě přespí, ale přece jen do Ostravy je to pro ně z Pardubic dálka. Dlouhá cesta. Navíc babička by ty zápasy asi na stadionu nezvládla. Ona to hodně prožívá, takže když se děda dívá, jen přiběhne v momentě, kdy se něco děje, koukne na situaci a jde radši pryč. Děda byl jen v Mladé Boleslavi, když jsme tam hráli na podzim proti Hradci Králové, ale to jsem nechytal. Samozřejmě i v Pardubicích. Když jsme byli ve druhé lize, tak chodil pravidelně.

Komu bude fandit až v nadstavbě narazíte na Pardubice?

Nevím, co bude říkat, věřím, že fandit bude Baníku a mně. Ale s taťkou jsme se o tom už bavili. Prý na ten zápas určitě nepůjde, protože neví, komu by to přál, a jak by se zachoval, kdyby kterýkoliv z týmů dal gól. Určitě to bude specifické.

Brankář Jiří Letáček z Ostravy.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Že se nevěnujete hokeji, či motokrosu, vám děda nevyčítá?

To vůbec. U mě jasně vyhrál fotbal už odmala.

Proč? Kdo vás k němu přivedl?

Rodiče. Bydlíme kousek od stadionu, máme to na hřiště kilometr, tak mě vzali na trénink a už jsem u toho zůstal.

A proč zrovna post brankáře?

Když jsem byl mladší, byl jsem vždy nejvyšší a nejširší, takže mě to tam od trenérů vždy směřovalo. Navíc balony mě trefovaly, což se mi líbilo, protože jsme vyhrávali. Jsem rád, že jsem se na toto řemeslo dal. Ale je pravda, že mě to táhlo i do útoku. Jako každého brankáře. Dokonce jsem si zapsal jeden start. Bylo v žácích, v patnácti letech, kdy mě trenér v posledním zápase postavil na poločas do útoku. Dal jsem gól a dostal žlutou kartu.

Za co?

Za skluz do brankáře. (směje se)

Takže úder do vlastních řad?

Jo. Věděl jsem, jak to chodí.

A čím byste vlastně byl, kdyby nevyšel fotbal?

Vůbec nevím. Odmala jsem byl vedený ker sportu a i já chtěl být úspěšným sportovcem. Je to pár let, kdy jsem přemýšlel, co dál, protože jsem vystudoval sportovní gymnázium. Ale nemám koníčky a zájmy, které by mě mohly živit. Nechávám to otevřené, v hlavě jsem trochu podnikatel, byť ještě v ničem nepodnikám. (usmívá se) Nápady jsou, takže třeba se něco uchytí. Nejlepší by ale bylo zajistit se fotbalem skrze zahraniční angažmá a rád bych pak dělal něco, co mě bude naplňovat. Ne z povinnosti.

Jak jste si zvykl na Ostravu a život tady?

Teď už jsem si zvykl a cítím se tu dobře. První půlrok byl jiný, protože poprvé jsem šel do jiného klubu i města, takže jsem nevěděl, co od toho čekat. Bylo to pro mě náročnější. I psychicky. I tím, že jsem tu byl sám, takže jsme si s rodiči každý den volali. Všude jsem jezdil pomocí navigace, všechno hledal, poznával. Teď už je to lepší. Orientuji se, a pokud jde o rodinu, je toho méně. Mám rád svůj klid. (usmívá se) Ale je to tady pro mě škola života.

Bydlíte se sám?

Ano. Musíte se o sebe i domácnost umět postarat. Ale třeba vaření není problém, myslím, že jsem zdatný kuchař. Už ovšem vím, jaké to bylo, když se mamka ptala, co chci k večeři. Teď si to musím vymyslet sám a je to složité. Ale baví mě to.

Co vaříte nejradši?

Asi kuřecí maso, rýži, těstoviny, brambory. Mám rád i italskou kuchyni. Obecně ale rád objevuji nové recepty, nakoupím si suroviny a pak to zkouším. Když se to povede, mohu se pochválit. Ale ještě k té Ostravě.

Povídejte…

Potvrdilo se mi, že je to specifické město. A Baník klub. Byl jsem na to připravený od manažera, který se ptal, jestli tu chci jít. Mluvil o tom, že v kombinaci s fanoušky je to jiné, než jinde v Česku. Že to ale bude až tak moc jiné, jsem nečekal. Lidé fotbalem žijí, a i když se teď nedaří, stejně chodí a fandí. Ta věrnost je fantastická, což se ukazuje i venku, kde cestují přes celou republiku i šest hodin. A to hrajeme kolikrát večer. Krásné. Také jsou ale nároční, a když to nejde, umí dát najevo svou nespokojenost. I to jsem poznal. Bohužel, nejen já jsem si představoval sezonu jinak. Věřil jsem, že po boji o záchranu v Pardubicích to tady v Ostravě bude rozdílné. Klidnější. Holt teď musíme bojovat.

V Baníku jste na hostování. Máte jasno, co bude dál?

Jelikož jsem sem šel na hostování s opcí, věděl jsem, že se o místo musím porvat, musím zaujmout. Dokázat, že na to tady mám a třeba tu podepíšu dlouhodobější kontrakt. To mám v hlavě, ale řešit to budeme až po sezoně, protože nás čeká šest těžkých a důležitých zápasů.

V nadstavbě narazíte i na Zlín, který vede právě Pavel Vrba. Jaké by pro vás bylo vychytat výhru, jež by znamenala sestup soupeře?

Nevím, co bych si o tom pomyslel, ale asi by to pro mě bylo lehké zadostiučinění. Ne, že bych někomu přál sestup, ale trenérovi bych tím dokázal, že se ve mně mýlil. To bych chtěl. Byť jsem v té době nebyl v topu, tak nejsem špatný brankář. Ale nebral bych to osobně. Už teď mohu říct, že to bude zápas, jako každý jiný. Žádná speciální motivace, budu bojovat za Baník.