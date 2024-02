/ROZHOVOR/ Dělal, co mohl. V první půli mu pomohlo břevno, pak parádně vychytal Pavla Šulce, po pauze řešil několik ošemetných situací. Tu poslední však brankář Jiří Letáček vyřešit nedokázal, nenápadný míč směřující na jeho svatyni skončil v síti, a fotbalisté Baníku Ostrava podlehli Plzni 0:1. „Je to smůla. Oproti sobotnímu zápasu to byl rozdíl. V nasazení, kvalitě, bylo to povedené, ale bohužel se špatným koncem,“ prohlásil gólman.

Baník proti Plzni. | Video: David Hekele

Úvod utkání byl zběsilý, góly mohly padnout brzy na obou stranách, co myslíte?

Jo, tak my jsme si řekli, že do toho chceme vletět, dostat diváky na naši stranu a do varu, což se povedlo, protože fandili a podporovali nás celý zápas. Splnilo to účel, jen se nám nepodařilo vstřelit branku.

Za vámi cinklo hned v úvodu břevno…

Ale musím pochválit obranu, která mi pomohla, protože Chorého nenechali samotného, dostoupili ho v souboji, takže neměl klid na zakončení. Dopadlo to pro nás dobře.

Následovaly ale i pasáže, kdy vás Plzeň zamkla a vy míče jen odvraceli…

Ve druhém poločase jsme upustili od toho, co jsme praktikovali v prvním. Špatně jsme soupeře dostupovali, a jinými hráči, než bychom měli. Z toho to pak pramenilo.

Nakonec jste v závěru inkasovali. Jak jste tu situaci viděl?

Cadu to udělal velmi dobře. Říkali jsme si, že tohle je jeho obvyklé řešení. Nedá se to nazvat střelou ani centrem, je to něco mezi, ale tyto balony jsou pro brankáře ohromně nepříjemné, protože tam nabíhal Tomáš Chorý, a vy jen čekáte do poslední chvíle, jestli se toho někdo dotkne, nebo ne. Pak to udělalo to, co to udělalo. Skončilo to v brance.

Řekl jste něco Caduovi, který ještě loni tady byl s vámi?

Nepotkali jsme se, ale když ano, tak si popovídáme, i když já mu asi nemám dneska co říct.

Zklamání fotbalistů Baníku Ostrava.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Vnímali jste, že třeba hrajete o trenéra?

Já myslím, že takovou variantu si nikdo nepřipouštěl.

Není to, že mužstva jako Plzeň, Sparta a Slavia dokážou takové zápasy dotáhnout k vítězství, tím rozdílem mezi vámi a nimi? Zatím to nezvládáte…

Musím vám dát zapravdu, protože v této situaci jsme už potřetí, jestli se nepletu. Sparta, Slavia, teď Plzeň… To je asi to, co ty týmy nahoře zdobí, proč hrají v top trojce. Prostě že zvládají tyto vyrovnané zápasy, které by měl vyhrát soupeř. Oni to strhnou na svou stranu.

Jde o pátou prohru v soutěžních zápasech doma v řadě. Má to člověk v hlavě?

O této statistice jsem nevěděl, já bych to ani neřekl. Fanoušci se vždy strhnou, ženou nás dopředu, a myslím, že hrajeme doma dobré zápasy, ale bohužel výsledek nedotahujeme do zdárného konce. Pro mě osobně jsou domácí zápasy lepší, protože na mě mají fanoušci pozitivní vliv.

Start jara nevyšel, nemáte ani bod, nevstřelili jste ještě gól…

Ten gól nás trápí. V sobotu to bylo nepovedené, ale měli jsme rozbor, připravovali jsme se na Plzeň a hodili to všechno za hlavu. Teď jsme ukázali, že fotbal jsme přes zimu nezapomněli hrát. Kvalitu na balonu máme, takže věřím, že si z utkání odneseme do Boleslavi to pozitivní, abychom tam uhráli body.

Čeká vás těžký úkol…

Boleslav změnila hru, všechno, je tam nový trenér, viděl jsem zápas s Plzní, a rozhodně jí nic nedarovali. Mohli tam i vyhrát. Určitě to nebude nic lehkého, ale máme tři dny na přípravu, tak uvidíme.