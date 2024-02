/ROZHOVOR/ Byl jistotou, chytil penaltu, předvedl další famózní zákrok, ale na výhru to bylo málo. Brankář Jiří Letáček sice mohl být sám se sebou spokojený, remíza fotbalistů Baníku Ostrava proti Bohemians (1:1) mu však radost kazila. „Štve to úplně každého, ale asi…. U mě nejde o to, že by mě to štvalo, ale převládá ve mě smutek, protože tenhle zápas jsme měli vyhrát,“ prohlásil gólman, který inkasoval z nohy kamaráda Davida Hufa.

Baník Ostrava - Bohemians (22. kolo F:L, 1. gól) | Video: Jakub Nohavica

Proč to nevyšlo? Přestali jste hrát po tom vyloučení?

Z mého pohledu, zezadu, to tak vypadalo, protože Bohemka prostřídala hráče, změnila ve druhém poločase trochu styl hry, trochu styl napadání a dostávali nás více pod tlak. My jsme nebyli schopni nahoře udržet balon, hodně se nám vracel a přišlo mi, že jsme dělali i nevynucené chyby v rozehrávce. Měli bychom být natolik schopni ten výsledek uhrát, když jde soupeř do desíti.

Kouč Baníku o ztrátě: Vypadli jsme z role, chyběl druhý gól. Co stav Ewertona?

Bylo to i o tom dát regulérní druhý gól, kterým byste soupeře zlomili?

Jo, když jsme dali druhý gól Tankem v prvním poločase, tak jsem viděl, že to byl ofsajd, to jsem ani neslavil. U Filipa Blažka nevím, kde se ofsajd vzal, jsem zvědavý na video. Ten jsem si oslavil, bohužel pak přišla studená sprcha. Druhý gól nám chyběl na to, abychom ten zápas uhráli.

Při penaltě Hybše jste šel najisto?

To se úplně říct nedá. Penaltě předcházela poměrně dlouhá prodleva, protože se rozhodčí šel podívat na VAR, což střelce vždycky trochu vycuká, takže jsme možná byl v maličké výhodě a jsem rád, že jsem zakročil.

Před gólem jste chytil i gólovou hlavičku Erika Prekopa…

To byl reflex. Nic víc bych k tomu neřekl.

Dlouho jste se neradoval, vzápětí vyrovnal David Huf…

Na radování nebyl čas, člověk musí hned organizovat ten roh, a bohužel z toho byl gól.

VIDEO: Baník přišel v přesilovce o výhru, VAR rušil góly a vyzval k vyloučení

Asi není lehké inkasovat po takovém zákroku, viďte?

Je to smutné.

S Hufem se znáte dlouho, je to střelec, že?

Rozený střelec, je to zabiják. Má ten instinkt, ví, kde se má ve vápně postavit. Psali jsme si před zápasem, trošku hecovačky, bohužel z toho vyšel lépe, dal branku. Mohl si to nechat na příště.

Je to o to bolestnější, že jste výhru ztratili, když byl soupeř v deseti?

Je to pravda, ale moje osobní zkušenost je, že tým, kterému vyloučí hráče, o to víc jezdí, o to více maká. Semknou se a jsou takoví zarputilí. Měli jsme si to pohlídat. Je to škoda.

Přestupová zima Baníku: víc odchodů než posil. Jak to bylo s Filou, a co Sanneh?

Pořád to máte nahoru dolů, po dobrém výsledku horší…

Výsledkově asi jo, herně to nebylo vůbec špatné, byly tam zase velmi dobré věci už odzadu, a to, co chceme hrát jsme do té hry zakomponovali. Ale ty výsledky… Chtělo by to být více konzistentní.

Solidně hrál opět i Filip Blažek u něhož se zdá, že si to sedá, nicméně nyní dostal čtvrtou žlutou kartu a ve Zlíně bude chybět. Je to problém?

Řekl bych, že ne, máme ty stopery velmi dobré. Může naskočit Fryďas, jako pravák, aby to měl po noze, anebo se může vrátit Kája Pojezný. Všichni teď mají dobrou formu, toho se nebojím.

Je pro gólmana rozdíl mít na pozici pravého stopera praváka, či leváka?

Je to rozdíl, pro gólmana je to o to snadnější, protože většinou soupeř si zavře toho leváka na levé straně, a nezbývá než hrát na toho, co to má přes nohu. Když to ale mají takto po noze, je to pro brankáře lepší.