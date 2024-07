V závěru minulého týdne se vše dodělalo, oznámilo a on mohl vyrazit s týmem na soustředění. Fotbalový gólman Jiří Letáček už polyká tréninkové dávky ve španělském Getafe. Po dvou letech v ostravském Baníku, kde se z úplného dna zvedl až k přestupu za desítky milionů korun do jedné z nejlepších soutěží světa, si i na tuto výzvu věří. „Dělej vždy vše na sto procent. Odměna přijde. Dřív, nebo později,“ vzkázal svým následovníkům v rozhovoru pro klubový web.

Letáček půjde ve stopách jmen jako Luděk Mikloško, Pavel Srniček, Jan Laštůvka nebo Jiří Pavlenka, která z Baníku vyrazila do velkého světa. Ačkoli doufal, že po povedené sezoně by mohl být o jeho služby někde poptávka, Pyrenejský poloostrov by netipoval. „Že ten zájem přijde ze strany klubu z evropských TOP lig a konkrétně ze Španělska, tak o tom se mi nezdálo ani v těch nejdivočejších snech,“ přiznal pro web Baníku.

Když mu jeho agent začal pomalu naznačovat, že jde o La Ligu, nechtěl tomu věřit. „Že je Getafe tradiční španělský klub, jsem věděl. Ale kam ho geograficky zařadit, to jsem netušil. A že je Getafe de facto součástí Madridu, jsem zjistil, až když jsem se podíval na mapu,“ usmál se Jiří Letáček.

Od té chvíle, až do konce jednání, prožíval nervózní období. „Ani nevím, jak to popsat. Spousta radosti, hodně starostí, naděje, že se mi může splnit dětský sen, a samozřejmě obava z toho, že to nedopadne. Deset dnů jsem pořádně nespal. Nešlo to. Pořád se mi všechno honilo hlavou,“ líčil.

Posléze si mohl oddechnout. Vyšlo to. A zrovna z Baníku, aniž by klub hrál evropské poháry, on s nimi rovněž nemá zkušenosti, stejně jako je bez reprezentačních startů a nominací. Proto věří, že by mohl být inspirací. „V první řadě je to signál pro všechny kluky, kteří v Baníku jsou, nebo někdy budou mít šanci do Baníku jít, že Baník je klub, který vás dokáže pro takový přestup připravit. Dříve z Ostravy hráči do velkých klubů odcházeli, stačí si vzpomenout na Milana Baroše nebo Marka Jankulovského, ale bylo jich víc, třeba Luděk Mikloško, nebo Pavel Srniček. Pak přišlo těžké období, ale dneska už je Baník zase klubem, z něhož vede cesta mnohem dál než jen do pražských klubů nebo do Plzně,“ popsal.

„Možná je to jakýsi signál pro každého hráče, který taky sní o tom, že se dostane do velkého klubu, že nikdy neví, kdo ho zrovna sleduje, který klub si ho zrovna oťukává, aniž by to ten hráč věděl. A že si ověřuje nejen to, jak si vede na hřišti během zápasu, ale sleduje třeba i tréninkový proces, přes sociální sítě a nejen přes ně i život a chování úplně mimo hřiště. Zkrátka signál, že se vyplatí chovat se pořád jako profesionál. Dělej vždy vše na sto procent. Odměna přijde. Dřív, nebo později,“ měl jasno Jiří Letáček o receptu na úspěch.

Poděkoval trenérů Pavlu Hapalovi, jeho asistentům a trenérům brankářů Vítu Baránkovi a Michalu Daňkovi. „Práce s nimi měla smysl a posunula mě až do španělské ligy. Hodně mě naučili, hodně mi do další kariéry dali,“ věděl Letáček.

Nyní je nachystaný na to, že opět bude bojovat o místo. Proti němu bude stát opět stálice. David Soria je v Getafe dlouhodobou jedničkou, která téměř nevylézá z branky. „Když jsem před dvěma lety přicházel do Baníku, byl jsem v podobné situaci,“ poukázal Letáček na tehdejší jedničku Jana Laštůvku.

„Hodně lidí mě kvůli tomu od přestupu do Baníku odrazovalo. Že prý si nezachytám. Kdybych se toho tehdy bál, ničeho bych nedosáhl. Nečekal jsem, že se do branky dostanu hned, Lašty byl výborný gólman. Ale byl jsem odhodlaný udělat maximum pro to, aby se mi to časem povedlo. Ukázalo se, že to byla správná cesta a do Getafe odcházím se stejným odhodláním. Makat na sobě, být co nejlepší a místo v brance si časem vybojovat,“ ohlásil odhodlaně s tím, že zdokonalit musí zejména hru nohami.

„Španělská liga je známá svou technickou dokonalostí. Mám na čem pracovat, spoléhám na to, že se ve hře nohama ve Španělsku tréninkem posunu jak technicky, tak i takticky,“ mínil. „Na druhou stranu, třeba se mi podaří vnést do hry jednoduchost. Co když prostě přijde do španělské ligy gólman, který nebude na nic čekat a rovnou to bez váhání nakopne směrem dopředu? Na to tam nejsou zvyklí,“ usmál se Jiří Letáček.

Během ostravského angažmá si prožil pád i velký vzlet, na klub i město prý bude vzpomínat a rád se bude vracet. „Zpočátku jsem nevěděl, jestli tohle někdy budu moci říct, ale teď to cítím úplně jednoznačně. Odcházím z Ostravy jako naprostý baníkovec. A jsem šťastný, že jsem v tomto klubu mohl být. Ať se Baníku daří!“ uzavřel Jiří Letáček.