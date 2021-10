Proč? Dalo by se to shrnout do krátké věty: vzadu chyby, vepředu neproduktivita. Ne že by Baník měl nějak velké množství šancí, ale něco ano, nicméně kromě Tetourovy penalty nedal nic. Naproti tomu hrubkami nabídl góly soupeři.

„To s námi otřáslo. Postupně jsme se do zápasu dostávali zpět, měli jsme šance a penaltou jsme srovnali. Byl to vyrovnaný zápas, proti takovým týmům rozhodují maličkosti, detaily. V tom jsme nebyli dobří. Nebo jsme zaspali,“ hodnotil Smetana, když poukázal i na druhou trefu.

Celek z Uherského Hradiště skóroval ze vzduchu po hlavičkách Navrátila se Sadílkem, možná nejmenších hráčů na hřišti. „To je o osobní zodpovědnosti a důslednosti. Měli bychom to uhrát. Tím jsme týdenní práci týmu zkazili. Škoda,“ litoval Ondřej Smetana.

Výhru Slovácka označil za zaslouženou. „Protože bylo maximálně důsledné a efektivní,“ vysvětlil. „I když jsme ho ze hry do vyložených šancí nepouštěli, přesto inkasujeme dva góly, to ukazuje sílu soupeře. My se na každou možnost nadřeli, přesto jsme je měli, ale neproměnili je. Nelze počítat s tím, že si vytvoříme tolik šancí, jako v jiných zápasech doma,“ pokračoval Ondřej Smetana, viditelně odhodlaný ale zaváhání napravit.

KUZMANOVIČ BYL ZLOM

„Prohráli jsme bitvu, ale ne válku. Tak jako po Slavii musíme udělat maximum pro to, abychom z toho vyšli silnější a lepší, protože ze zápasu jsme odešli se vztyčenou hlavou,“ měl jasno.

Za klíčový okamžik označil pochopitelně i tutovku Nemanji Kuzmanoviče, který v 62. minutě z nadějné příležitosti přestřelil. To bylo ještě za vyrovnaného stavu. „Zlom? Dá se to tak říct. Nebo to tak vypadá,“ připustil Smetana.

„V defenzivě jsme soupeře do ničeho nepouštěli a v útoku jsme je zlobili tam, kde jsme chtěli. Proto tým můžu pochválit. Jen když si vytvoříme šance a tlak, musíme z toho něco vytěžit. Být kvalitní. To nám chybělo a asi se to tam zlomilo,“ doplnil s tím, že nakonec se ukázala být citelnou absence Ladislava Almásiho.

Slovenský reprezentant a autor pěti branek v sezoně chyběl kvůli červené kartě v Liberci. „Sice jsem říkal, že si musíme poradit bez něj, ale ukázalo se, že i když Jirka Klíma odehrál asi nejlepší utkání za Baník, rval se, pracoval, jsou zápasy, kdy se rozhoduje v posledních dvaceti třiceti minutách. Byl by rozdíl, kdybychom si mohli pomoci tím, že by do hry Klímič, Laco, nebo i Kuzma šli v průběhu. To si nemusíme nalhávat,“ pokýval Smetana hlavou.

Zápas byl tak instruktáží, co Baníku chybí, aby pravidelně bodoval s českou špičkou. „Dnes se to přiklonilo ke Slovácku, hrát za týden, třeba by se to naklonilo k nám. Rozhodují detaily. Myslím, že jsme na dobré cestě, věřím tomu, nemáme důvod z ní uhýbat a jdeme pracovat dál. Abychom v dalším kole byli zase silnější,“ zakončil Ondřej Smetana.