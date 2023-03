/ROZHOVOR/ Po jednozápasové stopce se vrátil do sestavy, vzpomínat ale na sobotu rád nebude. Svou chybou, kdy ho na hranici šestnáctky obrali o míč Lukáš Sadílek s Janem Kuchtou, věnoval záložník ostravského Baníku Filip Kaloč Spartě první gól. Favorizovaný soupeř se tím v 17. minutě duelu 23. kola FORTUNA:LIGY na Městském stadionu ve Vítkovicích dostal do vedení, nastartoval se, a Slezané po dalších hrubkách padli 0:3. „Komplikované to nebylo, já jsem si to zkomplikoval sám. Bohužel moje chyba,“ nebál se přiznat kapitán reprezentace do 21 let.

Ve váš neprospěch opět rozhodly individuální chyby. Opakuje se to zápas, co zápas. Souhlasíte?

Tak určitě. Na první gól jsem jim nahrál, to byla moje chyba, kterou beru na sebe. Do utkání jsme šli s nějakým plánem, že se budeme snažit nedostat gól, ale po mé chybě dávali do prázdné branky na 0:1. Potom se to nějak u lajny vykulilo, šli sami na branku, a ve dvacáté minutě to bylo 0:2. Jak říkáte, po individuálních chybách. Přitom si myslím, že první poločas nebyl špatný, měli jsme tam šance, které kdybychom dohráli… S kontaktním gólem by to vypadalo třeba jinak, ale bohužel nám to tam zase nespadlo. Nevím, jestli tomu jdeme málo naproti, nebo nám chybí trochu štěstí, ale zase jsme to tam nedotlačili. Škoda…

Kde je tedy problém?

Kdybychom to věděli, asi tady nestojím. Nejsem schopný odpovědět, začalo to mnou. Moje zbytečnost, moje hloupost. Přitom si to říkáme, ukazujeme na videu, co nebudeme dělat, že si to zjednodušíme. Ale opakuje se to. Dneska já, předtím možná někdo jiný. Měli jsme dát kontaktní gól, vypadalo by to jinak.

Chybí důraz, agresivita?

Je to možné. Soustředíme se na to i na tréninku, ale… Nejsem schopný odpovědět.

Ve druhém poločase měla Sparta řadu brejků a z toho plynoucích šancí. Proč?

Asi proto, že jsme chtěli dát kontaktní gól, tak jsme to otevřeli. Oni se z jednoduchých nákopů, nebo odkopů chodili skoro sami. Opakuje se to, je to pořád dokola. Ale nikdo jiný, než my, se z toho nedostane.

V Teplicích jste dali první gól, od té doby ne. Je to jen o něm, jelikož pak hrát do plných vám nesedí?

Dneska jsme nehráli do plných, Sparta nebrání v deseti lidech. Ale kdybychom dali první gól, trošku to z nás spadne. To se nestalo, možná máme svázané nohy.

V šatně byl i Milan Baroš. Hecoval vás?

Bary byl za námi už včera, ano, snažil se nás před zápasem vyhecovat, ale fotbal se hraje na hřišti. Tam on není. Pomohl, ale bohužel se to nepovedlo.

Zápasy Baníku se Spartou jsou prestižní, Pražané ale kromě gólů měla i spousty dalších šancí. Lze výsledek 0:3 považovat za ostudu?

Pro nás určitě. Po první půlce, která z mého pohledu vypadala až na individuální chyby solidně, to asi tak bylo.

Připouštíte si, že hrajete o záchranu?

Určitě. Když se podíváte na tabulku, jsme dole. Sami jsme se do toho dostali, sami se z toho musíme dostat. Musíme začít úplně od základů: hrát na nulu a doufat, nebo dotlačit nějaký kontaktní gól. a věřit, že se to zlomí.

Díváte se v tabulce pod sebe?

Musíme se dívat na každý zápas zvlášť, ani ne na tabulku. Prohráli jsme tři zápasy v řadě doma, to by se stávat určitě nemělo. Musíme to zlomit příště v Budějovicích.

Zranil se stoper Eneo Bitri, stav středních obránců je vzhledem k absencím Frydrycha a Lischky alarmující, že jste tam dohrával vy. Jak vám to vyhovovalo?

Eneo vystřídal, nevím, jestli ho chytil zaďák (zadní stehenní sval). Pro mě to určitě není problém, nevadí mi tam zahrát. Zbytek je na trenérovi.