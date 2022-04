„Čím to je? Už před tímto zápasem jsme věděli, že jsme čtyřikrát nezvítězili, říkali jsme si to, vnímali jsme to, ale chtěli jsme se soustředit jen na Hradec. Navíc doma před fanoušky, chtěli jsme to zvládnout. Bohužel se to nepovedlo,“ pokrčil rameny kapitán reprezentace do jednadvaceti let.

Proč?

Za mně vyrovnané utkání, Hradec hodně nepříjemný a běhavý, soubojový, myslím si, že to bylo o jedné akci, jedné standardce, ale nespadlo nám to tam. Chybí nám štěstí, možná je v tom i nervozita a strach, ale teď už s tím nic neuděláme. Za týden hrajeme znovu a v Plzni to budeme chtít zlomit.

Mluvíte o nervozitě a strachu. Z čeho, když jste pátí a měli byste být v pohodě?

Samozřejmě když tým čtyři pět kol nevyhraje, tak se vám to vrací z vícero stran. Navíc my chceme také vyhrávat. Sice jsme šli zápas od zápasu, ale dali jsme si nějaké a po podzimu chceme hrát nahoře. Bohužel, když nám to nejde, musíme se od něčeho odrazit. A teď není od čeho.

Před utkáním byla atmosféra, že se chytíte, Hradec že je soupeř, kterého byste měli porazit, ale letos vám to moc nejde. Ani jednou ze tří zápasů v sezoně jste nebyli lepší…

Jak už jsem řekl, Hradec je nepříjemný soupeř, běhavý a soubojový, což jsme věděli. Vypadli jsme s ním z poháru, dívali jsme se na video, ukazovali si to a chtěli jsme se z toho poučit. Když se ale přijede na Baník, všichni se nahecují, třeba minule derby s Karvinou. My bychom se jim v tom měli minimálně vyrovnat, ale teď nám tam nespadne ani šťastný gól jako dřív. Neprohráli jsme, bylo to o jednom gólu, který jsme bohužel nevstřelili.

Co se tedy s Baníkem děje?

Nevím, co vám mám na to odpovědět. Sám jste to řekl, a i já si myslím, že bychom neměli být z čeho nervozní, ale když přijde taková deka, tak jsme se chtěli odrazit od tohoto utkání. To nevyšlo, na druhé straně jsme neprohráli a teď jedeme do Plzně, kde chceme vyhrát.

Odstup od čtvrtého Slovácka je už osm bodů. Po vzájemném zápase jste si asi představovali jiný průběh, že?

Určitě. Chtěli jsme si je udržet na tři body. Do konce základní části ale chybí dva zápasy, určitě není nic ztraceno. Teď se musíme připravit a snad to zlomíme.

Jedete do Plzně, přišli jste o stopery. Jeden je vykartovaný, druhý zraněný. To vám asi také moc nepřidá, viďte?

S Jardou (Svozilem) se ještě uvidí, asi půjde na rezonanci a doufám, že to bude v pořádku. Lišák (Lichka) se vykartoval, ale já věřím, že máme kým ho nahradil. V neděli už hrál za béčko Laco Takács, takže snad je připravený, a máme i Martina Chlumeckého. Náhrada je podle mě adekvátní.

Po zranění se k vám zařadil Daniel Tetour, nicméně souhra asi ještě není na ideální úrovni, že?

Asi se to odráží od naší celkové hry. Občas to chceme trochu zjednodušit – aspoň od začátku – posbírat odražené balony, z toho těžit, ale nemyslím si, že by to nebylo stoprocentní. Samozřejmě každý zápas je jiný, ať už hrajete s Hradcem, nebo za týden v Plzni. Věřím, že to stoprocentní bude. Jako na podzim.