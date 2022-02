A je přitom úplně jedno, zda nastoupí v základní sestavě, nebo ze střídačky. V případě duelu v Ďolíčku platila druhá možnost. „Neřeším, jestli hraji od začátku nebo nastoupím v průběhu. Jsem rád za každou jednu minutu. Snažím se každý týden odvděčit a myslím, že dnes to tak bylo,“ řekl po zápase novinářům Almási.

Soupeře unavit, prostřídat a udeřit? To byl záměr, přiznal kouč Baníku Smetana

Respektoval, že tentokrát volba kouče Ondřeje Smetany a jeho realizačního týmu padla na Jiřího Klímu. „Klimič je kvalitní útočník, takže když mu trenér dá šanci, vůbec se jeden na druhého nehněváme, že hraje ten druhý,“ vyloučil s tím, že se o situaci se Smetanou před výkopem bavil.

„Měl jsem jasný plán, že když do té unavené obrany vstoupím, chci sebe i spoluhráče dostat do šance. Myslím, že se to vydařilo,“ pochvaloval si Ladislav Almási.

Baník góly Kuzmanoviče a Almásiho vyhrál v Ďolíčku, Laštůvka uklidňoval fanoušky

V hlavě má jednoduché nastavení. Bez ohledu na to, kdy do utkání zasáhne. „Chci dát gól. Dneska jsem šel na hřiště s tím, abych chci mužstvu pomoci a aspoň jednou se prosadil. Naštěstí se to podařilo,“ oddechl si.

Bilanci jedenácti branek ve 22 zápasech považuje za pěknou. „Stále ale máme dvanáct utkání do konce, takže určitě chci pár přidat. Hlavní je zůstat zdravý, pak ty góly budou,“ podotkl Ladislav Almási.

Lukeš: Investice Baníku do Lischky velká, ne zbytečná. Druhý útočník? Souhlasím

Stejně jako trenér Smetana nevnímá úspěšnou sérii devíti venkovních zápasů bez porážky. „Jdeme zápas od zápasu, máme dobře rozehranou sezonu, jsme tam, kde chceme být. Chceme bojovat o poháry,“ zakončil Almási.