Jaká nálada je aktuálně v šatně?

Samozřejmě víme, v jaké jsme situaci a všechny nás to mrzí, ale musíme se dívat dopředu. Naše dosavadní výsledky už bohužel nevrátíme, ale každý to má asi jinak. Někdo se v tom patlá více, někdo méně, není to však jednoduché. Teď nás čekají těžcí soupeři, ale i zápas se Spartou potřebujeme zvládnout, abychom dostali vlastní fanoušky opět na svou stranu. Příjemné to ale není.

Doléhají na tým výsledky i pohled na tabulku?

Víte, spíše výsledky, na tabulku se příliš nechci dívat. Jednu dobu to vypadá, kde všude jsme mohli být, kdybychom ten či onen zápas zvládli, pak jsme zase dole, tak to není příjemné. Proto ji nechci sledovat, spíše se soustředím na výsledky. Zatím máme vše ve vlastních rukou.

V čem vidíte důvody nezdarů?

Určitě je to naše vina. Přitom jsme měli dobrý začátek, protože kdyby nám někdo řekl, že ze Zlína a Teplic přivezeme čtyři body, tak bychom to s pokorou brali. Ani si nemyslím, že by nás to uspokojilo, když se to povedlo. Nevím, čím to je, že ty poslední zápasy byly takové, jaké byly. Těžko se mi to hodnotí. Ale je pravda, že jsme neměli moc vyložených šancí. Že bychom dvakrát šli sami na bránu, nebo stříleli do tyček, gólman zazářil… Nic takového tam nebylo. A je to jen v nás. Když se ohlížím zpět, i když to dělám nerad, tak jsou určitě chybou domácí porážky.

Šest domácích proher v sezoně je číslo, na které v Ostravě nejsou zvyklí…

Samozřejmě. Doma byl vždy Baník silný, každému soupeři se tu jezdilo těžko, protože věděl, že ho to bude bolet, a zároveň se bude hrát ve fantastické atmosféře. Nevím proč, ale teď domácí zápasy absolutně nezvládáme.

Brankář Jan Laštůvka.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Jsou teď fanoušci, i s ohledem na to, co se dělo po zápase s Hradcem, stále oporou, nebo spíše na vás vytváří tlak?

Víme, co pro fanoušky v Ostravě Baník znamená. A samozřejmě mají právo být nespokojení, ať už po Hradci, nebo po jiných zápasech. To se jim nemůžeme divit. Víme, že snesou hodně. Když vidí, že mužstvo jezdí, nechá tam všechno, a prohraje, tak jsou schopní zatleskat a podržet ho. Ale netolerují výkony, když mají pocit, že tomu někdo nedá maximum. S tím v Baníku všichni musíme počítat.

Jaké máte s odstupem pocity z té diskuse u kotle právě po Hradci?

Předně chci říct, že jsem byl především naštvaný sám na sebe, protože mi ten zápas nevyšel. Ne na to, že něco říkají fanoušci. Udělal jsem chybu při centru, pak nedorozumění s Lišounem (Davidem Lischkou), takže mě štvalo, že jsem týmu nepomohl. Ale asi každý chápe, že fanoušci jsou nespokojení, situace není dobrá. Po zápase jsme si to oboustranně vyříkali.

Takže ta reakce nebyla na pokřiky „my chceme Baník“, nebo „sundejte dresy“…

Byla také, protože nikomu to v šatně není jedno, v jaké jsme situaci. Tedy doufám, nebo jsem o tom přesvědčený. Ale dostali jsme se tam všichni. Nejen já, ale celý tým.

O vás, že vám to není jedno, asi nikdo nepochybuje, stejně jako o řadě dalších hráčů. Nicméně je otázkou, jak to vnímají zejména ti, o jejichž budoucnosti není jasno a za pár týdnů už v Baníku být nemusí.

Jasně, někteří tu jsou krátkou dobu a nebyli zvyklí hrát na těchto příčkách, nebo s takovými fanoušky za zády. Já jim do hlavy nevidím, ale věřím, že jim to jedno není, protože by se jim to mohlo rychle vymstít. Buď teď, nebo jim to fotbalový život vrátí později. Ale mě jde jen o to, ať se jako klub zvedneme, a nechá tam každý vše. Bohužel jsme celkově udělali mnoho individuálních chyb, dostáváme z toho góly a to nás sráží. Ale kdybych sám na někom viděl, že je mu to jedno, určitě bych zasáhl.

Teoretická otázka: umíte si představit situaci, za které byste ty dresy dali všanc?

Ani o tom nechci přemýšlet, protože jednou jsme v té situaci už byli. Myslím, že to bylo před nějakými šesti lety v Jablonci, když tady ještě hrál Bary (Milan Baroš). A není to nic příjemného. Doufám, že k tomu nedojde.

Teď máte Spartu, což je vždy tahák, nicméně člověk má rozdílný pocit proti tomu, jaká atmosféra panovala před podzimním osmifinále poháru, kdy celá Ostrava tím žila a byla nahecovaná ji vyřadit. Teď je nálada – asi i pod dojmem výsledků – o poznání chladnější. Cítíte to podobně?

Těžko soudit. Před tím pohárovým zápasem to bylo přece jenom jiné, protože jsme těsně předtím něco uhráli, všichni byli natěšení. Teď výsledky nejsou takové, hlavně doma. Ale pořád si myslím, že Baník proti Spartě je vždycky atraktivní zápas. Uvidíme, kolik lidí dorazí, ale atmosféra na stadionu bude určitě výborná.

Brankář Jan Laštůvka.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Sparta má formu, daří se jí, útočné trio Haraslín-Kuchta-Čvančara střílí góly. Je to ve vaší situaci ideální soupeř, nebo naopak byste teď chtěl kohokoliv jiného, jen ne Spartu?

Samozřejmě Sparta má velkou kvalitu, daří se jí, má výsledky, ale my se jí určitě nebojíme, a navíc se už nemůžeme dívat na to, s kým hrajeme, kdo přijede. S papírově slabšími jsme prohráli, fotbal je nevyzpytatelný a já věřím, že nás to všechny nahecuje k výbornému výkonu. Že se k nám to štěstí zase otočí zpět a budeme na hřišti vypadat úplně jinak, než dosud.

Může vám sedět více ta pozice, kdy se více čeká od Sparty? Že nejste favorit?

(pousměje se) Já tu hru na favority neberu. Každý zápas je těžký. Se podívejte na Slavii, která prohrála v Českých Budějovicích. Proto nad tím ani nepřemýšlím. Jde o to, abychom předvedli kvalitní týmový výkon, který jsme se zatím moc neprezentovali. Kromě prvních dvou zápasů. Navíc se Spartou je to vždy speciální, dodnes si každý pamatuje Baryho gól na 3:2, na to se nezapomíná. Přijde hodně lidí, bude výborná atmosféra, ale je to jako každý jiný zápas za tři body. A podle toho se na to připravujeme.