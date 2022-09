Lukeš: S Vrbou pracují emoce, lahev bych ale nezveličoval. Na Brno to chce hukot

Taková porážka asi hodně mrzí, viďte?

Neříkám, že jsme hráli perfektně. V prvním poločase jsme zbytečně chtěli hrát presink, když Brno dobře drželo balon, byli jsme všude pozdě. Měli jsme si chvilku počkat. Přesto se to vyvíjelo dobře. Dali jsme gól, vedli 1:0. A místo toho, abychom si to jako zkušené mužstvo pohlídali až do konce, tak jsme udělali dvě fatální chyby, které nás stály tři body. I nastartování mužstva. Akorát jsme si proti sobě všechny popudili. I fanoušky. Takovému mužstvu by se to nemělo stávat. Když v Jablonci, plácnu, na šance vyhrajeme 5:2, tak si myslíme, že to půjde samo. Bohužel vidíme, že nikdo nám zadarmo body nedá. A když budeme dělat chyby, jaké děláme jako celé mužstvo, tak se nikam neposuneme. Naopak, můžeme mít velké problémy.

Co se člověku po takovém zápase honí hlavou?

Vůbec nevím, jak při prvním gólu můžeme dopustit, abychom házeli aut a Řezníček byl sám… Víme, jak je pro Brno důležitý, jak umí dát gól. Možná i moje chyba, měl jsem se podívat dřív, jestli u něho někdo stojí. Všichni jsme v hrozných pozicích a z jednoduchého balonu dostaneme gól. To se ani v žácích nestane. A druhý gól? Nevím, jestli nás ten první rozhodil. Jdeme ale nesmyslně do souboje, prohrajeme ho, záběh za obranu, nepovedená střela, kdy mi balon ještě skočil přes ruku. Taky bych to měl chytat, určitě. Asi jsme si to vypili až do konce.

Čemu vše přičítáte? Jde o křeč, nebo třeba přemíru snahy?

Nevím, jestli křeč. Ale říkat dokola, že Baník není pro každého, je nesmysl. Všichni víme, že fanoušci za námi stojí, že nám chtějí pomoct, ale my nemůžeme dělat takové chyby. Na gól se strašně nadřeme a pak uděláme takové chyby. Dětské. A soupeř nás potrestá. Jestli to je koncentrace? Nevím. Musíme na sebe více mluvit. Víme, že to máme těžké, že stopeři hrají jeden na jednoho a ještě přijde Řezníček. Tak se musí někdo postavit před něho a odkopat to. Ať už nehrajeme na krásu. Bylo důležité získat tři body, ale my jsme si to všichni s prominutím… Nechci být sprostý.

Brno mělo už před prvním gólem šance, zejména právě Jakub Řezníček. To nebylo dostatečné varování?

My v těch situacích, po kterých Řezníček byl v šancích, zbytečně couváme do vápna. Dáme soupeři možnost odcentrovat, což je nesmysl. Nám nikdo nic takového nedá a my jen čekáme, co soupeř zahraje. Místo, abychom vyvíjeli tlak na balon a vysouvali se z vápna, tak si tu situaci děláme ještě těžší.

Byl jste blízko nule, ale ta se nepodařila udržet, stejně jako třeba se Zlínem. Je to o to těžší?

Samozřejmě, jsem tam od toho, abych chytil něco navíc. To zatím není. Dostaneme vždy gól, nějaký zbytečný ze standardky. S Teplicemi tam hráč skáče, možná tam visí ještě dneska, a dává gól. To je totálně… Všichni vyhráváme, všichni prohráváme, musíme začít od začátku a udělat si pořádek v hlavách. Hrajeme za Baník, není to sport pro jednotlivce. Pokud se nevzpamatujeme, mohou být obrovské problémy. A fanoušci to určitě tolerovat nebudou. Prohrát další domácí zápas a ještě takhle? Kdybychom měli deset střel na bránu, oni se dvakrát ukopli a trefili šibenici, neřeknu. Ale tohle, to je hodně špatné.

Proč to doma nejde?

Opravdu nevím. Kdybych věděl, tak se to asi nestane.

Jak se vám poslouchaly nadávky z kotle?

Mají pravdu. Výkon nebyl vůbec dobrý. Třetí porážka v řadě doma, to je hodně špatné. Fanoušci za námi jezdí, dělají fantastickou atmosféru. Mají na to právo, neposlouchá se to dobře. Všichni víme, jak to tady je. Ale jaký tlak? Je páté, šesté kolo. Byli jsme pod větším tlakem, když se Baník potřeboval zachránit. Jestli se všichni nenafackujeme a nevzpamatujeme se, můžeme klidně v těchto vodách zase hrát.

Neovlivňuje fungování defenzivy, že se často mění stopeři?

Jasně, byla nějaká zranění, nějaká změna. Ale jsou tu kvalitní hráči, kteří něco mají za sebou. Včetně mě. Musíme si to ukočírovat tak, abychom nedělali takové chyby. Aby mužstvo šlapalo a nedostávali z blbého autu gól na 1:1. To prostě nejde.

V neděli vás čeká venku rozjetý Hradec Králové. Jak z této situace ven?

Každý soupeř je těžký. Před sezonou jsme se bavili o dobrém rozlosování a mnoho lidí mluvilo o tom, že když toho využijeme, tak to bude fajn. Já jsem na tyhle věci ale opatrný, protože nikdo vám zadarmo nic nedá a můžete mít rozlosování, jaké chcete. Musíte to potvrdit na hřišti. A jak z toho teď ven? Jak jsem říkal, každý, počínaje mnou a konče masérem, si musí uvědomit, v jakém klubu je a musíme dělat více. Sami jsme se do toho dostali, sami ze situace musíme vyjít ven. Možná je dobře, že hrajeme s Hradcem už v neděli. Takhle to ale dál nejde a nikdo nám to nebude tolerovat. Ani fandové a už vůbec ne pan majitel. Nemůžeme být spokojení. Buď teď ukážeme koule a uděláme nějakou sérii, která věřme začne v Hradci, nebo nevím.

Jaká je nálada v kabině?

Nespokojení jsme všichni, protože domácí zápasy jsme až na Zlín nezvládli. Teď po výkonu v Jablonci byla možná trošku naděje. Ne že by to bylo úplně uvolněné, ale věděli jsme, o co nám proti Brnu jde. Ale nevstoupili jsme do zápasu dobře. Nebyly tam akce, že bychom zaměstnali jejich gólmana, bylo to takové napůl. Je na nás starších, abychom to ukočírovali a věděli, co máme v zápase dělat. Máme zkušené mužstvo a to zatím na hřišti nejde cítit.

Nepřichází čas a úkol pro vás starší bouchnout do stolu a všechno si na rovinu vyříkat?

Času moc není, ale asi si to vyříkáme už zítra (ve čtvrtek), protože tyhle ztráty a výkony prostě neodpovídají tomu, aby na nás lidi chodili. Právem na nás křičí a musíme si uvědomit, že nejsme v klubu, kde chodí na fotbal sto dvě stě lidí. Naši fandové s námi jezdí i na venkovní zápasy a snaží se nám vytvořit atmosféru. A když vidí tyto naše výkony, tak mají právo křičet. Možná, že to třísknutí do stolu bude už zítra.