Před plnými tribunami, které sám nezažil, jelikož v době jeho angažmá hrály Pardubice v azylu v pražském Ďolíčku, si utkání užil. „Mám tu hodně kamarádů, takže jsem se těšil. Bohužel jsme nevyhráli, takže návrat je to i malinko hořký,“ řekl Karel Pojezný.

Komentář: Už stačilo, pohár přetekl! S Miškovičem hraje Baník v devíti

Přiznal, že na fotkách se mu nový stadion moc nelíbil. „Hlavně ty díry tady,“ poukázal na mezery mezi tribunami. „Ale když jsem sem přijel, tak je to krásné. Myslím, že si to Pardubice zasloužily, lidi chodí, takže paráda,“ byl rád obránce Ostravanů.

Samotný zápas a jeho průběh mu tolik pozitivních pocitů nepřinesl. Už ve 3. minutě sledoval, jak nůžkami skóruje domácí útočník Pavel Černý. „Už si to pořádně ani nevybavuji. Byl tam centr z boku, vrácený míč, a jak jsme se posouvali, tak Pája Černý zůstal mezi námi. A trefil to tak, jak to trefil,“ podotkl Pojezný.

Kouč Baníku Hapal: Bod spravedlivý, ale zklamání. Co řekl o červené pro kustoda?

„Myslím si, že jsme nehráli špatný fotbal, Pardubice ale také byly dobré. Bohužel daly první gól, my pak museli dotahovat, ale ke konci už se to nepovedlo, abychom dali vítěznou branku,“ hodnotil.

Remíza Baníku v tabulce moc nepomohla. V kombinaci s dalšími výsledky 22. kola FORTUNA:LIGY se propadl na dvanáctou příčku tabulky. „V naší situaci je to málo,“ uzavřel Karel Pojezný.