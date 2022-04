Nový trenér Baníku Galásek: Dopadl na nás útlum, pořád je ale o co hrát

„Samozřejmě pro mě to bylo ideální, protože já jsem nerad z domova, radši si užiji cestu autem. I když vážím si každého angažmá, jsem rád, že mám práci, ale nedovedu si představit… nebo dovedu. Kdybych dostal nabídku třeba z Baníku, tak bych ji nejspíš, nebo určitě, vzal. Ale nedovedu si představit ten život tam, že bych tam byl celý týden a pak jednou týdně jel domů,“ pokračoval Petr Rada.

„Nejhorší je to pro hráče. Když nejedete domů, tak chcete furt trénovat, abyste zabil čas. Hráči jsou pak naštvaní a řeknou si: No jo. On je tady sám, nemá co dělat, tak máme trénink. Musím zaklepat, že mi zatím všechna angažmá vycházela na dojezd. Ale i kdyby to bylo dál, každou nabídku bych přijal,“ dodal zkušený harcovník mezi ligovými trenéry, který by se nebránil ani cizině.

Hodně emocí vyvolávala jeho štace na pražské Letné. „Když jsem nastupoval na Spartu, říkal jsem si: ‚Mam to vzít, nemám to vzít? V tomhle věku, tlak?‘ Franta Straka to asi měl ve Slavii těžší. Ale vždy, když jsem trénoval, bral jsem to tak, že je to práce. Neměl jsem vyhraněný klub a lidi to musí pochopit,“ vykládal Rada s tím, že Sparty se bál.

„Neříkám, že všichni, ale myslím, že ti fandové mě přijali. Není to vychloubání, ale já se fotím osmkrát se sparťany v šále. Dřív jsem ucukával, abych nedostal. Tohle mě ale potěšilo a na to angažmá ve Spartě vzpomínám nejvíc,“ pokračoval jinak vyučený číšník.

Podle svých slov si užívá jakékoliv angažmá. „Jdu do své trenérské kabiny, do hráčské, do sauny, a další věci mě nezajímají. Nikdy jsem do kanceláří nechodil. Nejradši mám, když hráči mají kabinu vedle vás a chodí kolem. Tak je to v Jablonci. Pořád je vidím, jsem s nimi a zatím mě to neubíjí, ale nabíjí. Jsem rád, že mohu pracovat s mladými,“ uzavřel Rada.