Lukeš: V poháru jsem s Baníkem zažil krušné chvíle. V Kroměříži to odnesly dveře

„Je to klasické „špinavé utkání“, kdy rozdíl mezi třetím a předposledním je šest bodů. Pokud jedno utkání vyhrajete, nebo ztratíte, je to znát. Když to zvládneme, posuneme se výš, tam kam bychom chtěli být, protože chceme odčinit špatný vstup do sezony. Soupeř je dole, je pod dekou, takže každý bod je pro něj důležitý a nebude to jednoduché,“ uvědomil si asistent trenéra Baníku David Oulehla.

Upozorněním by pro Baník měl být fakt, že kromě špatné bilance na domácím hřišti Budějovice hned sedm z osmi svých bodů v ročníku uhrály venku. „Jsou nepříjemní v přechodu do útoku, agresivní, aktivní, presují se dvěma hráči nahoře. Venku jim to vyhovuje, protože jsou rychlí a nebezpeční, kdežto doma musíte tvořit, hrát, soupeř vám zaleze,“ vysvětlil Oulehla.

Almási z Baníku o nabídkách a zranění: Bylo to na hlavu! Co problémy vyřešilo?

„Proto na svém hřišti mají větší problém. Navíc doma musíte, venku nemáte co ztratit. Z pohledu psychiky to hraje roli,“ dala.

Zpět v procesu mají trenéři kromě útočníka Ladislava Almásiho i kapitána reprezentační jednadvacítky Filipa Kaloče, který s „Lvíčaty“ v týdnu postoupil na mistrovství Evropy v příštím roce.

Vrba o postupu Baníku: Drama po vlastních chybách. Výkony některých neodpovídají

„Je v tréninkovém procesu a připravený na utkání. Záležet bude na trenérovi, pro jakou se rozhodne sestavu,“ podotkl David Oulehla s tím, že chybět by měl Ladislav Takács a nad jedním jménem visí otazník. „Ale to nechci specifikovat. Jinak jsou všichni zdraví a připravení,“ uzavřel David Oulehla.