V Uherském Hradišti to ale i podle něj byl duel dvou rozdílných poločasů. „První byl podle našich představ. Těžko nám tam něco vytknout, bylo tam, myslím si, všechno správně. Těch šancí a brejků jsme měli tolik, že kdyby to bylo dva tři nula, nikdo by se asi nemohl divit,“ prohlásil Jiří Klíma.

Nový trenér Baníku? Hadamczik: Já dbal na vztah k regionu. Co další osobnosti?

Co se ale s vámi stalo se startem utkání po přestávce?

Vedli jsme 1:0 a při vstupu do druhé půle jsme si říkali, že to teď musíme hrát hlavně odzadu, nikam se nemusíme tlačit. Jen si počkáme na šance. A pak přijde penalta, jedna jedna a nás to úplně složí. Není to poprvé, ale děláme takové chyby, že nás za to soupeři trestají. My se na další šance, kterých máme jednu dvě za zápas, nadřeme, a soupeř jich má naopak hodně.

Nepřekvapilo vás proto, že jste byl při gólu v šestnáctce téměř sám?

Byl tam centr z pravé strany, já i Sméky jsme to strhli na přední tyč. Ani jsem ten balon neviděl, jak se to tam odráželo. A pak se to překoplo přes vápno až moji k noze a já už to jen dával do branky. Ale ani si nedokážu vybavit, jak to vlastně bylo.

Kouč Baníku: Penalta byla zlom, Jurečka rozdílový. Rozhodčí jsou na VAR závislí

Nastoupil mladá záloha. Nepropadla tomu trochu?

Tak, mladá… Jsou tam Buchtič s Kalym, kteří už těch zápasů mají několik a je jedno, kolik jim je. Už jsou na ligu zvyklí. A Boulis s Peťou Jaroněm mají takovou výkonnost, že předčili starší, takže to není o tom, že by tam byla nekvalita. Možná nějaká zkušenost v situaci, kdy je dobré to spíš přidržet a klidně to dát i zpátky, to jim třeba chybí. Ale do toho se dostanou jen odehranými zápasy.

Touto porážkou Baník ztratil naději na čtvrté místo a poháry.

Je to tak. Jeli jsme sem s tím, že chceme vyhrát a vyvinout na Slovácko ještě nějaký tlak, protože hrají pohár a mohou toho mít v nohou hodně. Ale tímto zápasem už šance není. Teď budeme sezonu dohrávat se ctí, abychom fanouškům aspoň vrátili úsměv na tvář a napravili poslední výsledky.

OBRAZEM: Za Baníkem přicestovalo do Hradiště zhruba tři sta fanoušků, najděte se

V Uherském Hradišti jich tentokrát bylo výrazně méně než minule. Máte pro to vysvětlení?

Asi mají právo být naštvaní. Sezona se nějak vyvíjí, my si ji prohráli dvě třemi zápasy. Doma s Teplicemi, Karvinou a Libercem. Tam kdybychom body, které se od nás čekaly, uhráli, hráli bychom dnes na Slovácku o čtvrté místo úplně jiný zápas. A sezona by vypadala úplně jinak. My jsme si dojem z celé sezony, který nemusel být výsledkově špatný, ale teď to vypadá blbě, prohráli těmi třemi zápasy doma.