„Gól? Ani nevím, jak padl,“ usmál se Klíma. „Nákop, posráželo se to tam, najednou mi balon přistál na noze a já jedním dotekem si ho posunul. Jiná možnost, než vystřelit, ani nebyla,“ přibližoval. „Věděl jsem, že přede mnou je obránce, tak jsem se ho snažil obstřelit. Když jsem viděl, že se to povedlo, tak bylo jasné, že balon půjde na bránu. A gólman asi střelu přes obránce neviděl. Asi jeden z mých hezčích gólů,“ přiznal Jiří Klíma.

Zajímavostí je fakt, že skóroval potřetí v ročníku. Opět venku a stejně jako na Bohemians (3:3) a v Jablonci (1:1) pokaždé z toho byl nerozhodný výsledek. „Je to cenný bod,“ podotkl Klíma.

„Na tenhle zápas jsme připravovali celý týden hodně poctivě, protože před „repre“ pauzou jsme prohrát nechtěli. Věděli jsme, v jaké situaci je Sparta, bylo jasné, že šance uspět je velká,“ uvědomoval si útočník s tím, že velkým povzbuzením byla remíza s Hradcem Králové (0:0) i výhra nad Pardubicemi (3:0).

Týmu neuškodil ani nepovedený vstup do zápasu a gól po rohovém kopu, který se ale neměl zahrávat. „Roh za mě určitě nebyl, ale rozhodčí to tak posoudil a dostal nás pod tlak. A u gólu myslím, že byla i ruka. Prostě hodně sporných situací, ale věděli jsme, že to na Spartě takhle je, že nám nikdo nepomůže, takže jsme si to chtěli uhrát sami,“ měl jasno Klíma.

„Ale upozorňovali jsme se, že na nás Sparta vletí. To se potvrdilo. Začátek od nás nebyl dobrý, byli jsme všude pozdě, dostali se pod tlak, každý faul byl písknutý a létalo nám tam hodně standardek,“ pokračoval.

Závěr prvního poločasu, kdy si Baník vytvořil alespoň nějakou převahu, hráčům i trenérům Baníku naznačil, že se s favoritem dá hrát. „Měli jsme i nějaké závary, drželi jsme je na jejich půlce a takhle to bylo i ve druhé půli, protože o poločase jsme si řekli, že to bylo tak, jak chceme hrát. Že Spartu můžeme potrápit, ale hlavně, ať neblázníme. Kdyby dala na dva nula, už by to bylo těžké,“ věděl.

„Říkali jsme si, že ať klidně dál držíme stav 1:0, protože vyrovnat můžeme i v 90. minutě, sílu dopředu na to máme. A já to pokazil, že jsem dal gól ve 46. minutě,“ zasmál se Klíma.

Po vyrovnání už Baník nápor Sparty ustál. „Věděli jsme, že to pro ni bude čím dál těžší a bude nervózní. Pro nás byl bod cenný. Navíc jsme je mohli potrestat z brejků. Náznaky jsem měli, ale už jsme nic nedotáhli. Závěr byl hektický, takže jsem rád, že jsme to dotáhli a ukopali,“ uzavřel spokojeně Jiří Klíma.