Především zmíněná hrací plocha šéfa slezského klubu nadchla a natáčel si ji na video. Asi proto, aby chlapíkům v Ostravě ukázal, jak má správný evropský pažit vypadat. Uznale se tvářili i další členové výpravy, včetně bývalého obránce Marka Jankulovského. „Teď se ukáže, jací jsme fotbalisté,“ hlesl při rozhlížení se po ochozech.

V té době zely prázdnotou, ve středu večer se to však změní. A Kodaň to bude potřebovat. Vypadnout a podzim bez pohárů? To si nikdo v domácím klubu nepřipouští. Ani si to neumí představit. Dost, že na jaře osmifinalista Ligy mistrů ztratil titul, čímž se mu zavřela vrata zpět mezi evropskou smetánku. Baník zde vnímají jen jako povinnou překážku, kterou prostě zdolají a půjde se dál.

V okolí útulného a uzavřeného stánku byste však nepoznali, že se zde chystají tisíce lidí. Ticho, klid, harmonie. V místních parcích, které oblast doslova obléhají, panuje správná letní atmosféra. Narážíte na hromady cyklistů, běžců či jinak cvičících obyvatel, kousek od stadionu jsou obrovské plochy, které patří i fotbalistům. Tátům s malými synky, kteří touží, že jednou budou hrát a válet o pár metrů vedle.

Mimochodem, i tyto trávníky by mohly závidět kdejaké české ligové stadiony, včetně toho vítkovického. Výjimkou nejsou ani pejskaři. Žádný spěch, pohoda.

Jako mezi hráči Baníku. Už od dopoledního odletu z Ostravy samé úsměvy, vtípky, legrace… Žádná viditelná nervozita, byť pro některé z hráčů půjde o největší zápas dosavadní kariéry. Když vstoupili do prostoru stadionu, někteří jen koukali.

„Co se mi vybaví? Fantastická atmosféra, i když tehdy tu bylo nějakých šestnáct tisíc lidí. Všichni jsme byli vyjukaní z atmosféry i fotbalu. To mi utkvělo v paměti, i když jsem zjistil, že jsme je přestříleli. To jsem se celkem divil, protože ze hry mi to tak nepřišlo,“ usmíval se Daniel Holzer, který zde hrál před sedmi lety se Zlínem zápas základní skupiny Evropské ligy.

Předzápasový trénink Baníku Ostrava v Kodani. 6. srpna 2024. | Video: Deník/David Hekele

V KOTLI ŽÁDNÉ PANÁKY

Ač se to nezdá, devětadvacetiletý obránce či záložník je nezkušenějším členem kádru co se týká startů v evropských pohárech. Má jich pětadvacet. Ten šestadvacátý, pokud na něj dojde, bude ale speciální. Poprvé pořádně v Evropě za Baník.

„Se vším respektem k Urartu, asi tohle je zápas, na který jsem se těšil, stejně jako všichni v klubu, protože mohou vidět krásný stadion, velký dánský klub. Vlastně ten největší. Myslím si, že až to vypukne, tak všichni, kteří to nezažili, budou hledět s otevřenou pusou,“ líčil s tím, že nemá v úmyslu jen obdivně koukat.

„Chci udělat vše pro to, abychom přes Kodaň prošli a mohli si tohle třeba užívat celou sezonu,“ měl jasno Daniel Holzer, jehož na rozdíl od jiných spoluhráčů nepodpoří rodina přímo v Kodani.

„Trošku jsem doufal, že klub vyšle letadlo i pro rodiny a všechny možné lidi, ale nestalo se. Chtěl jsem ještě na poslední chvíli kupovat letenky, když jsme postupovali přes Urartu, ale už jich moc nebylo. Ani z Krakova, ani z Katovic. Navíc to stálo už docela raketu oproti tomu, za kolik byly před čtrnácti dny,“ vysvětloval.

„Ve finále bychom asi neměli ani hlídání pro malou, takže to musíme zvládnout do play off, ideálně do skupiny,“ podotkl Holzer.

Kodaň čekají třaskavé dva dny. Kromě souboje FC s Baníkem se o den později utká Bröndby s Legií Varšava. Město bude natřískané k prasknutí. I když… Minimálně v Parkenu nejspíš plno nebude. Očekává se návštěva okolo dvaceti až pětadvaceti tisíc fanoušků, tisícovka až dvě by měla dorazit z Ostravy.

Některé hostující příznivce asi moc nepotěší fakt, že ačkoli na ligových zápasech je to v Kodani běžné, ve středu si tvrdý alkohol v sektoru nekoupí. Žádná vodka, ani nic jiného. Vyvážit případné zklamání může o několik desetikorun levnější pivo, než bývá touto dobou obvyklé, v okolních hospodách. Jde o jakousi „matchday akci“, díky které dáte za půllitr zlatavého moku od 120 do 150 korun. Běžná cena prý bývá o poznání vyšší. „Já hlavně doufám, že se vyrovnají tribuně naproti,“ ohlédne se Daniel Holzer za sebe, kde se vyjímá sektor domácího kotle.

Hapal nechal doma zraněné duo David Lischka, Radim Šudák. Quadri Adediran se nevlezl na soupisku, naopak v Kodani jsou Roan Nogha i Issa Fomba. Nechybí ani uzdravený záložník Tomáš Rigo. O sestavě ale kouč mluvit nechtěl. „Tentokrát si to nechám pro sebe. Dvakrát jsem řekl, kdo bude chytat, teď prozradím sestavu až těsně před utkáním,“ uzavřel Pavel Hapal.