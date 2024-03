KOMENTÁŘ: Ze čtyř útočníků nula. Pro Hapalův Baník rébus i výzva. Co možnosti?

/KOMENTÁŘ DAVIDA HEKELEHO/ Na trenéru Pavlu Hapalovi to bylo znát, a sám od sebe to i přiznal – z vítězství ve Zlíně radost, z dalších okolností starost. Že Baník nedává tolik branek, na kolik má šance, je věc, která se dá do hráčů dostat, vypilovat. Realizační tým má před sebou po distancování Tanka s Adediranem pro utkání s Olomoucí ale jinou výzvu. Vyřešit útok personálně.

Fanoušci Baníku Ostrava ve Zlíně (3. března 2024) | Video: David Hekele