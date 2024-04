/KOMENTÁŘ DAVIDA HEKELEHO/ Byla to cesta „dlážděná“ hromadou výmolů a překážek, na kterých si často nabil, mnohdy vlastní vinou. Naposledy v neděli, když ztratil náskok s Libercem. I dílem soupeřů, kteří na tom nebyli lépe, a body rovněž rozdávali plnými hrstmi, zmítali se ve svých problémech, se to však povedlo. Historie se neptá. Ostravský Baník je po 30. ligovém kole na čtvrtém místě.

Fanoušci Baníku Ostrava při utkání B-týmu na Bazalech proti Bohunicím. | Video: David Hekele

Zatímco před pár lety by se bouchalo šampaňské a oslavoval návrat do pohárové Evropy, teď si však musí „střihnout“ nadstavbu. Každopádně je nutné už tento výsledek brát jako určitý úspěch, na který si na Bazalech – a zejména majitel Václav Brabec – potřebovali sáhnout. Ano, úspěch strastiplný, ovšem jde o posun a milník. Výrazný. Tak vysoko Slezané nebyli čtrnáct let.

Na juchání ale není čas. O víkendu začíná „play off“, které odpoví, jak na tom tým Pavla Hapala doopravdy je, a jestli si mezinárodní konfrontaci zaslouží.