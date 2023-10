/KOMENTÁŘ DAVIDA HEKELEHO/ Fotbalový Baník má za sebou v této sezoně pár zápasů, v nichž nehrál ideálně, ale body bral. Kolikrát všechny. Třeba s Hradcem Králové i s Českými Budějovicemi byly představy trenérů o dění na hřišti jiné, než jaká se dlouho ukazovala pak realita.

Rozlučka Nemanji Kuzmanoviče s Baníkem Ostrava a fanoušky. | Video: David Hekele

Teď tým Pavla Hapala poznal odvrácenou tvář. Ačkoli mužstvo šlapalo, šlo si pro góly, tři body nemá. Důvod? Výborná defenziva Pardubic, které více než poločas byly aktivní, nenechávaly se zatlačit. Na to došlo až v závěrečných třiceti minutách, kdy síly docházely.

A schopnosti Ostravanů. Občas chybělo víc přesnosti, správné načasování, nebo prostý důraz. Každopádně Baník prožil dobrý měsíc, což vnímají i lidé. Devět tisíc na Pardubice? Pokud Slezané budou pokračovat ve vzestupných výkonech a dostavovat se budou i výsledky, můžeme se stabilnějších návštěv přes deset tisíc dočkat. Bez ohledu na to, že do Ostravy do konce roku přijede kompletní elitní trojka.