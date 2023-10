KOMENTÁŘ: Baník v Teplicích vedl, ale nekontroloval. To musí zvládnout lépe

/KOMENTÁŘ DAVIDA HEKELEHO/ Tři body, to je pro ostravský Baník po Teplicích to nejdůležitější. Bezesporu. Nicméně je nutné se na věc dívat šířeji. Slezané soupeře, kterého patrně čekají boje o to, aby se vyhnul skupině o záchranu, nepřehráli. V jedenácti, o to hůř pak v desíti.

Fanoušci při utkání Teplice - Baník Ostrava (22. října 2023). | Video: David Hekele