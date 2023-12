/KOMENTÁŘ DAVIDA HEKELEHO/ Už po Hradci Králové se trenér Pavel Hapal vyjádřil, že 27 podzimních bodů je dobrý počin. V neděli po prohře s pražskou Slavií to zopakoval. Když se ohlédnete zpětně, lehce dojdete k tomu, že ostravské konto mohlo – a mělo – být po osmnácti zápasech bohatší.

Atmosféra utkání Baník Ostrava - Slavia Praha (17. prosince 2023). | Video: David Hekele

Po hrůzném startu se Baník chytil doma s Hradcem a Českými Budějovicemi, a byť někdy poněkud lopotně, ale pravidelně sbíral body. Jenže přišly zkraty. Cenné zisky s Mladou Boleslaví, z Olomouce, či Teplic devalvovaly domácí nezdary s Pardubicemi, Jabloncem, o poháru se Zlínem nemluvě. A koneckonců porážky od pražských „S“ měly také skončit oloupením favoritů.

Libor Žůrek pro Deník řekl, že Baník měl mít o pět až šest bodů víc. S tím se dá souhlasit. Znamenalo by to, že Slezané by byli v tabulce na úrovni Plzně a Slovácka. Takhle se na ně dívají už z uctivé dálky.

Co je však pozitivní, jsou výkony. Baníku jako celku, kdy tým umí hrát i se Spartou a se Slavií, ale i některých jednotlivců. Jen to chce větší stabilitu, ustálit to dobré, protože hrát na Slovácku dvacet či třicet minut je málo. A zlepšit standardky. Před oběma brankami…