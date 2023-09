/KOMENTÁŘ DAVIDA HEKELEHO/ Ostravský Baník potvrdil, že jde nahoru. Hrou i výsledky. Ve druhém poločase nedal Zlínu šanci, třemi góly během necelých dvaceti minut rychle rozhodl. Otazníkem však zůstává první půle, především pak fáze mezi 30. a 45. minutou.

Pochod fanoušků Baníku (23. září 2023). | Video: David Hekele

Favorit po solidním začátku v té chvíli polevil. Ubral na intenzitě i aktivitě, před vlastní brankou byl dokonce vyloženě pasivní, což i pro neškodného protivníka byla výzva k úderu. Vznikl z toho jednoduchý Simerského gól. Fantiš pohodlně nahrával, střelec pak bez jakéhokoliv ataku krásné vypálil.

Příběh komety Baníku: otec voják chtěl obchodníka. O čem Tanko sní a kdy brečel?

I trenér Pavel Hapal si byl vědom, že tady to nebyl ideální výkon. Tým by to měl brát jako výstrahu. Je nutné si uvědomit, že v sobotu stál ve Vítkovicích na opačné straně trápící se Zlín. Za týden to bude Olomouc, která se na začátku ročníku prezentuje atraktivní hrou i dobrými výsledky.

Pokud Baník opět v určité pasáži selže, nemusí se to vyplatit. Spíše: je velmi pravděpodobné, že se to nevyplatí. Lépe řečeno vymstí.