/KOMENTÁŘ DAVIDA HEKELEHO/ Šlágr kola, plný dům, výborná kulisa a fotbal, který určitě stálo za to vidět. Ideální stav byl v neděli odpoledne ve Vítkovicích při utkání ostravského Baníku a Sparty. Je však škoda, že ojedinělý.

Atmosféra šlágru Baník Ostrava - Sparta Praha (12. listopadu 2023). | Video: David Hekele a Petr Kotala

Pražané i konkurenční Slavia mají doma narváno prakticky při každém utkání. Je jedno, jestli jde o derby, nebo o duel s Českými Budějovicemi. Naproti tomu pro Baník je to boj dostat diváky mimo obvyklou fanouškovskou obec do hlediště.

Nebylo tak divu, že když klub oficiálně ohlásil vyprodáno, vyšel na sociálních sítích s kritikou vlastních řad spolek Baník Baníku, potažmo i někteří fanoušci. Je totiž smutné, že se naplnit patnáctitisícovou kapacitu daří jen proti rivalovi, nebo když se výsledkově vede.

Tým Pavla Hapala by však podobnou podporu potřeboval v každém zápase, nikoli když je to „in“. Toho si byl vědom i kotel, který v závěru klání vyzýval ostatní, aby přišli i za tři týdny. To přijede Plzeň. A chtělo by to mít znovu plno.