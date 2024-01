/KOMENTÁŘ DAVIDA HEKELEHO/ Výsledek nikoho neuchvátil, při pohledu na něj má jen málokdo velké mínění i o výkonu, protože ač je Vyškov lídrem druhé ligy, řada fotbalových fanoušků nižší patro podceňuje. Včetně kádru nabitého zajímavými cizinci. Sobotní remíza ostravského Baníku neuchvátila, má ale i svou cenu, lze si z ní něco vzít.

Trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal o zápase s Vyškovem. | Video: David Hekele

Především je to právě kvůli výkonu proti kvalitnímu a sehranému sokovi. Ano, týmu Pavla Hapala se nevyhnuly nepřesností, zbrklé přihrávky, nedorazy v obraně, a zahozené šance, ale to se dá pochopit. V mrazivém počasí na umělé trávě, a ve slátaných sestavách, se ani festival kombinačního fotbalu neočekával.

Pár individualit ale lze vypíchnout. Výtečnou půli odehráli mladíci Samuel Grygar a Radim Šudák, pro něhož to byla premiéra za áčko. Zastínil parťáka na levé straně Eldara Šehiče. Nepropadl ani Matúš Rusnák, byť od něj se čeká ještě víc.

Dobře fungovala ve druhé půli obranná trojka. Měkota, Frydrych, Lischka svou úlohu zvládli, soupeři nic nedovolili. Kapitolou samou pro sebe je Quadri Adediran. Dát aspoň jednu ze tří šancí, byl by vynášen do nebe. Pokud mu bude držet zdraví a zlepší produktivitu, jeho čuch a přímočarost může slavit úspěch. Jen těžko říct, jak mu to eventuálně bude vyhovovat na křídle.

Ve středu vyráží Baník do Turecka, pět tamních zápasů ukáže, jak na tom Slezané skutečně jsou.