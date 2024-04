/KOMENTÁŘ DAVIDA HEKELEHO/ Čekalo se, jak fotbalisté Baníku Ostrava ve slezském derby zareagují na sobotní výzvu a prohry soků v boji o čtvrté místo – Mladé Boleslavi, Liberce a Slovácka. Nepřesvědčili. Herně ani výsledkově. Poslední Karviná si odvezla z Vítkovic remízu 2:2. Zaslouženou.

Fanoušci Karviné v Ostravě. | Video: David Hekele

Baník doma ztratil. Evergreen, který se od loňského září pořád opakuje. S jedinou výjimkou, před dvěma týdny v Ostravě padly Teplice. Přitom mnohé hrálo značce FCB do karet. Forma, kulisa, nebo absence, kdy trenéru Pavlu Hapalovi nikdo nechyběl, kdežto hosté počítali odpadlíky. Všechno bylo nablýskané, marketing jel celý týden, na sociálních sítích i venku jste často viděli něco, co vás zvalo na atraktivní fotbalovou podívanou.

Gól roku alá Schick: Instinkt, líčí lídr Baníku. Co na to gólman a kouč Karviné?

Fanoušci byli celkově natěšení, hodinu před výkopem panovala v nabité Food zoně u stadionu pohodová nálada. Regionální hornické derby nakonec sledovalo na městském stadionu rekordně přes dvanáct tisíc lidí. To vše si ale Baník zkazil na hřišti.

Nejen remízou 2:2, ale i hrou. Baník sice vletěl do utkání se zápalem, ale ten jako by zmizel ve čtvrté minutě s neuznaným gólem Tanka. Od té chvíle z toho byl jen střet zbrklosti a nepřesností na obou stranách, což více poškozovalo domácí, kteří se do organizované obrany protivníka nemohli dostat a ještě ztráceli nad duelem kontrolu, protože rival hrozil z brejků, nebo po zbytečných faulech ze standardních situací.

Samozřejmě se herně nemusí dařit, pokud ale i přesto skórujete, o to víc byste měli být zodpovědní do obrany a výsledek střežit. Baníku spadl do rukou nádherný gól Ewertona plynoucí z jeho geniality, stejně jako čtvrt hodiny před koncem penalta za nic neřešící faul na Filipa Kubalu. Ani dvě šance ale nestačily. Že byste viděli chuť za každou cenu – doslova stůj co stůj – těsný náskok uhájit? Obětavost? Určitě ne. Místo toho defenziva kupila minely a není divu, že zajímavě hrající Karviná vyrovnala.

Kouč Baníku po derby s Karvinou: Několik slabších výkonů, vše nám trvalo dlouho

Sled chyb při její první brance bil do očí, za připomenutí ale stojí i gól na 2:2, kdy hosté sice skvěle zakombinovali, ale defenzivní práce Baníku byla velmi špatná. Jako pod heslem „hlavně abych nefauloval“.

Baník si před těžkým zápasem na Spartě mohl zajistit místo v nadstavbové skupině o titul, navíc se mohl od týmů za sebou zase odtrhnout, aby na Letnou jel úplně v pohodě. Nepovedlo se, byť díky shodě výsledků svůj náskok navýšil na čtyři body.

Co je však alarmující, sympatická Karviná inkasovala ze svého pohledu spíše nešťastné góly, jinak favoritovi nic nedovolila, ve hře byla lepší, důslednější, a ve výsledku bere z Vítkovic bod. Zasloužený. A mít štěstí, třeba by v Ostravě brala ještě víc.