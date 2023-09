/KOMENTÁŘ DAVIDA HEKELEHO/ Do Ostravy se pomaličku vrací fotbalová radost. Na soudy je samozřejmě velmi brzy, ale proti Mladé Boleslavi Baník ukázal, že by vše nemuselo být tak tristní, jak se před pár týdny zdálo.

Choreo fanoušků Baníku Ostrava proti Mladé Boleslavi (2. září 2023). | Video: Petr Kotala

Sedm tisíc fanoušků se v sobotu večer fotbalem zase jednou bavilo. Tým Pavla Hapala hrál aktivně, chtěl být iniciativní, kreativní, bez míče napadal, případně se včas zatáhl. Výrazně se zlepšuje defenziva, která za posledních pět soutěžních utkání inkasovala jedinkrát. A to ještě na Slavii.

Hapal o zlepšujícím se Baníku: Jen tvrdá práce, Frydrych mrzí. Volno se nekoná

Zároveň jdou nahoru individuality. O Letáčkovi či Kubalovi se netřeba bavit, ale spolehlivě hraje už odepisovaný Michal Frydrych, stejně jako Karel Pojezný. Poprvé pořádně piloval svou stranu Kpozo, zaujal Ewerton, velké věci lze čekat od Riga, samozřejmě i Tanka. V šancích byl Almási.

Baník měl složitý začátek soutěže, o to víc potřebuje v zápasech jako je Hradec, Budějovice, či Boleslav doma bodovat. A po reprezentační pauze se Zlínem, či Jabloncem to bude podobné. A takhle by to šlo, Baníčku!