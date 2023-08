KOMENTÁŘ: Slavii vem čert, ale doba hájení je pryč. Baník i Hapal už musí zabrat

/KOMENTÁŘ DAVIDA HEKELEHO/ Že ostravský Baník neurve v pražském Edenu ani bod, bylo něco, co se obecně očekávalo. Nikoho to nepřekvapilo, ani stovky hostujících fanoušků, kteří se podíleli na skvělé kulise. Nicméně o to důležitější pasáž ročníku nyní pro Slezany nastává.

Fanoušci Slavie a Baníku Ostrava v Edenu (20. srpna 2023). | Video: David Hekele