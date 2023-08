KOMENTÁŘ: Karviná, Pardubice, Hradec… Fanoušek Baníku má v Ostravě oči pro pláč

/KOMENTÁŘ DAVIDA HEKELEHO/ Pokud jste fotbalovým fanouškem z Ostravy a okolí a sledovali jste sobotní zápas Hradce Králové s Českými Budějovicemi v hospodě, možná jste to zaznamenali. Nebo jste si to sami říkali: „To je stadion, takový mít tady.“ Votroci otevírali fotbalovou multifunkční arénu, byť s porodními bolestmi, a ve Slezsku si pomýšleli: Proč to nejde u nás?

U Doosan Arény před utkáním Viktoria Plzeň - Baník Ostrava. | Video: David Hekele