/KOMENTÁŘ DAVIDA HEKELEHO/ Země se probudila do zlatého rána, které ji připravila česká hokejová reprezentace. Fanoušci Baníku Ostrava však mají ještě o radost víc. Jejich milovaný klub po čtrnácti letech prorazil na příčky znamenající vstup do evropských pohárů. Soupeři se rýsují, definitivní jméno bude známo po losu 19. července. B-tým navíc zpečetil postup do druhé ligy. To vše přináší ale také starosti a nové výzvy. Teď se s nimi na Bazalech musí poprat.

Oslavy fotbalistů Baníku Ostrava s fanoušky na hřišti (26. května 2024) | Video: Petr Kotala

Bylo to pro deset tisíc lidí velké napětí, jestli tento krok už svěřenci Pavla Hapala zvládnou. Několikrát během sezony Baníku nahrávaly výsledky ostatních, sám pak však selhal. Mohli bychom si tady vyjmenovávat řadu zápasů, kde měl uspět a v tabulce by si pomohl. Zejména doma. Pardubice, Jablonec, Olomouc, Bohemians, Karviná, Liberec, v nadstavbě Mladá Boleslav…

Jen pro zajímavost. Ve Vítkovicích Slezané jen s těmito protivníky získali v základní části čtyři body. Venku třináct! Nekonečné množství ztrát, bez nichž mohl být v Ostravě klid už dávno. Takhle si fanoušci „užili“ nervy až do konce. Navíc se rozevřely nůžky mezi elitní trojkou a zbytkem ligy. Považte. Rozdíl dvaceti jedna bodů mezi třetím a čtvrtým? Nebo odstup čtvrtého od mistra ve výši 38 bodů? V tom bude česká liga patrně unikát.

Právě razantně zmenšit obří díru od čela tabulky, to by měl být pro Baník úkol pro příští ročník. Nejen zachovat současnou pozici, což nebude automatické. Ano, ústup se čeká u Slovácka, ale ambiciózní bude znovu Mladá Boleslav, rozjet se chce s novým vedením Liberec, zajímavě vypadá Hradec Králové, vyletět může někdo jiný. Tak jako loni Bohemians.

Svědomitý pohled na situaci vyjádřili i trenér či hráči. „Evropu nehrajeme jen za sebe, ale za Česko, koeficient. Že to tady nebylo 14 let neznamená, že jsme vyhráli a to stačí. Nestačí. Chceme pokračovat dál,“ prohlásil útočník Filip Kubala. „Je to čtvrté místo, není to ani žádná medaile. Před námi je spousta práce, není to nic, co bychom měli úplně oslavovat,“ řekl stoper Michal Frydrych.

VIDEO: Emoce i slzy, Brabec s hráči na tribuně. Baník slaví návrat do Evropy

Baník na jaře vyhrál pouze dva domácí zápasy, přesto míří do Evropy. Rovněž paradox. Pohárový úspěch by nyní měl být vzpruhou především pro fanoušky a majitele. U jedněch, že ty tisíce kilometrů na dálnici a železnici neabsolvují nadarmo, že úspěch není nereálný. U druhého, že i po osmi a půl letech lít do klubu peníze dává nějaký smysl a může to přinést krásné emoce. Pro všechny ostatní v klubu by tato sezona měla znamenat jediné: Neusnout a ještě přidat!