/KOMENTÁŘ DAVIDA HEKELEHO/ Mezi fanoušky to bylo před zápasem na Slovácku jedno z témat. Půjde to ostravskému Baníku v ofenzivě i bez Ewertona? Trenér Pavel Hapal vždy na šikovného Brazilce sázel, spoléhal, věřil mu. Zcela pochopitelně. Tentokrát se ale musel kvůli čtyřem kartám obejít bez něj.

Brazilec Ewerton v dresu Baníku Ostrava. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Relativně dlouhou chvíli se zdálo, že tato absence nebude citelná, jak se předpokládalo. Baník byl v prvním poločase nebezpečný. Hráči věděli, že si musí poradit sami, takže byli v pohybu, aktivní, kombinovali a dostávali se do zakončení v nadějných pozicích. Je otázkou, jak by to dopadlo, kdyby Tanko zužitkoval některý ze svých úniků, především pak nájezd po špatné rozehrávce Doskiho, potažmo Buchta s Rigem, či Šín mířili ze svých možností lépe.

Samozřejmě i tohle je silná stránka absentujícího hosta ze Slavie. Přesnou střelu s takovou razancí nemá v lize každý. Ale pohyb například Matěje Šína byl tím, co dokázalo Ewertona nahradit. Jenže…

Vše platilo právě jen v prvním poločase. Nebo spíše možná do první branky Slovácka. Poté už zůstalo jen u náznaků. Baníku scházela lepší finální či předfinální nahrávka, která by občas zajímavé brejky proměnila ve vyložené příležitosti. A také schopnost jednotlivce, když se týmu přestane dařit a spadne mu řetěz, strhnout ostatní individuální akcí, neotřelou přihrávkou, či přesným zakončením. Být motorem zálohy i celého mužstva bez ohledu na průběh hry, nebo skóre. To je další přednost, kterou se Ewerton vyznačuje.

Trenér Pavel Hapal sám prohlásil, že výkon Baníku nebyl o tom, že mu Jihoameričan chyběl. S tím lze souhlasit. Ukázalo se, že to jde i bez něj, což je pro vedení i trenéry potěšující vzhledem k tomu, že určitě nenastoupí 17. prosince proti Slavii, která si ho navíc v zimě může stáhnout zpět do Edenu.

Na druhé straně další taková individualita, nebo vůdce směrem dopředu v kádru Slezanů není. Je možné, že být Ewerton na hřišti, řetěz by Baníku nespadl, případně právě on by ho dokázal zpátky nahodit, druhý poločas by vypadal jinak a Slezané by v Uherském Hradišti něco urvali. To je ale jen povéstné 'kdyby'. Zda by to byla pravda, se už nedozvíme…