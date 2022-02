Není to vyloženě náhrada za krajana Yiru Sora, Ekpai je jiný typ křídelníka. Silovější, soubojovější, je rád na míči, neodevzdá ho jen tak bezhlavě.

Kouč Baníku: Bojácní, pomalí, málo odolní. Otevřelo nám to oči. Co Lischka?

Proti Slavii strávil na hřišti poločas a byl znát. Bojoval, pral se, nabíhal si, ale i poctivě bránil. Vedle Nemanji Kuzmanoviče to byl on, kdo zvedl ve druhé půli povadlý prapor Baníku a chtěl s hrozivým stavem 0:4 něco udělat. On, hráč, který ve Slezsku pouze hostuje a za pár měsíců na Bazalech být nemusí.

Kuriózně jeho kmenovým klubem je právě Slavie. „Patřil k tomu lepšímu. Dal gól, byl aktivní, měl náběhy, přinesl klid s míčem i sílu v osobních soubojích, tedy to, co nám chybělo," hodnotil trenér Ondřej Smetana.

Špatná generálka! Slavia trestala chyby Baníku, debakl odvrátili Klíma a Ekpai

Trefou svůj výkon jen korunoval. Ano, byl to jeho první duel, nicméně jako příslib to nebylo špatné. Teď na to jen navázat. Třeba už v neděli v Mladé Boleslavi.