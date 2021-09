A co si myslíte vy? Napište mi na e-mail: david.hekele@denik.cz

Pro každého kouče je v tak nabitém týmu důležité vytvořit dobrou atmosféru, aby hráči bez většího vytížení byť jsou na něj zvyklí nedělali spíše neplechu. To se daří. Zdá se. A v takové chvíli je široký a kvalitní kádr jen plus.

Právě posily ze střídačky často Ostravanům pomáhají naklonit duel na jejich stranu. Ať už to bylo s Pardubicemi, v Teplicích, či naposledy s Bohemians. Hráči nastoupivši v průběhu měli podíl i na remíze v Olomouci. Navíc důležitou první, byť šťastnou branku, si připsal Lukáš Budínský. Muž který v základu Baníku nastoupil v lize vůbec poprvé.

Baník ještě ani jednou nenastoupil ve stejné sestavě ve dvou zápasech po sobě. Důvod? Vedle absencí vinou zdravotních neduhů zcela jistě i taktika. Trenéři reagují na soupeře, na to, zda hrají doma, či venku, mění nejen jména, ale i rozestavení. Zrovna Slezané si ale „čachry“ mohou dovolit. A zároveň se jim to vyplácí.

/KOMENTÁŘ, FOTOGALERIE/ Fotbalisté Baníku Ostrava pokračují ve výborném vstupu do sezony a velkou zásluhu na tom má faktor, který si trenér Ondřej Smetana pochvaloval už před výkopem v Jablonci - široký kádr.

