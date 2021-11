Je škoda, že taková nebo alespoň podobná návštěva je na ostravských tribunách v posledních letech k vidění výhradně proti Spartě, případně v derby s Opavou. Když hrál Baník o čtyři dny dříve osmifinále MOL Cupu s Hradcem Králové, přišly jen tři tisíce lidí, na Slovácko předtím necelých osm. A to nešlo o nikterak méně důležité zápasy, spíše naopak! Jestli se Baník mohl někde aspoň trošičku přiblížit vytoužené Evropě, tak tady. A potřeboval pomoci.

Koneckonců nad tím, že kéž by bylo kolem alespoň deseti tisíc diváků na každém zápase, si povzdechl i trenér Ondřej Smetana. Bohužel ve velké části české sportovní fanouškovské společnosti je stále zakotveno, že se chodí víc na soupeře, než na vlastní tým. Tady navíc hraje asi roli i lákadlo být u úspěchu a radovat se z eventuálního zdolání rivala. To by chtěl každý. Stejně tak kdekdo si pak zanadává v případě nezdaru. "Že nechodím pravidelně? No a?" řeknou si lidé.

Takovým věrná část publika ráda v minulosti říkala "vandráci". Kotel to dával zbytku osazenstva na tribunách "sežrat" i svými tranparenty. Tentokrát se nic takového nedělo. Možná to byla škoda, nebylo by od věci si připomenout, že Baník nehraje v ročníku pouze se Spartou.

Klobouk dolů před těmi fandy, kteří jsou na tom stadionu i proti méně zvučným sokům. Ale právě proti nim potřebuje Baník silnou podporu. Daleko víc, než s rivalem z Letné. Středeční pohár budiž toho důkazem.