Ať se nikdo nezlobí, ale nelze to vnímat jinak, než jako předvolební zalíbení se voličům. Část veřejnosti si tento krok žádá. Tím pádem ho i uvítá. Kuriózně jsou to ale lidé, kteří buď na fotbal nechodí, nebo na stadionu sedí v místech, kde se mohou leda výtvorem pokochat. Nikterak se jich to nedotýká.

Člověk určitě není rád za projevy jakékoliv anarchie, za to, že se nerespektují nařízení a zákony. Je ale dobře, že fanoušci Baníku to pro páteční duel v Olomouci pojali po svém. Hodně lidí bylo zvědavých, jestli na pyro dojde. Došlo! A jen okořenilo skvělou atmosféru napínavého derby. Potvrdilo se tak, že pokud nějaký pitomec nehodí zapálenou „fangli“ či petardu mezi lidi, jen to umocňuje zážitek.

Fotbaloví bafuňáři by se na stranu svých fanoušků měli postavit. V době, kdy jim z epidemiologických důvodu mohou vládní představitelé „zavřít krám“, to ale neudělají. Na tom, že je to plivanec do obličeje jejich produktu a fanouškům, kteří je podporují, to ale nic nemění.

David Hekele, redaktor Deníku

