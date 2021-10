Komentář Davida Hekeleho: Řeči pryč, situace Baníku už nebude náhoda

/KOMENTÁŘ, FOTOGALERIE/ Jestli někdo v září před reprezentační pauzou o tom pochyboval, vysvětloval to začátkem sezony, náhodou, či jinými důvody, teď by se to mělo brát jako holý fakt. Fotbalisté Baníku Ostrava hrají o evropské poháry. Slezané jsou i po deseti kolech na příčkách, které jim je po skončení ročníku zajistí, nebo by minimálně mohly.

Fotbalisté Baníku Ostrava v neděli hráli v Liberci. 2. poločas. | Foto: Nella Ferdianová

Jistě, hra není vždy optimální, často Baník k pozitivnímu výsledku doklopýtá, jenže to vědí i hráči či realizační tým. Ondřej Smetana se netají tím, že prioritní je skóre na tabuli po 90 minutách, vítězství a body, nikoli předvádět nádherný fotbal. Uvědomuje si, že dobré výsledky = radost z fotbalu. Pro hráče, vedení, trenéry, fanoušky… Oku lahodící hra je jen přídavek. PODÍVEJTE SE: Fanoušci Baníku nechyběli ani v Liberci. Choreo nebylo, hřejí body Přečíst článek › Vedle stálic Laštůvky, Fleišmana, či Svozila Baník našel oporu zadních řad v posile Davidu Lischkovi, střed zálohy se může spolehnout na mladého Filipa Kaloče, případně zkušenějšího Daniela Tetoura. A proti minulým sezonám nechybí ani střelec. Ostravané ho získali na Slovensku. Ladislav Almási ukazuje, že vysázených 12 milionů nebudou pro klub vyhozené peníze. To je týmová kostra, kolem které pak pracují další. Týmu, který si po třetině základní části ligy může bez výkrut říct, že má na to, aby hrál o Evropu. Teď už to totiž náhoda není.



