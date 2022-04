Samo o sobě jen těžko. Předně je třeba si říct, že stejně jako Smetana loni, i Galásek v současnosti o mnoho bojovat nemůže. Baník je v tabulce FORTUNA:LIGY pátý, s osmi body ztráty na Slovácko a příliš se nepočítá s tím, že by ve zbývajících dvou kolech základní části a v následné nadstavbě zabral tak, aby celek z Uherského Hradiště přeskočil. Navíc by tým Martina Svědíka musel upadnout do podobné krize, jako na startu jara. Prostě vysněné evropské poháry z toho téměř jistě nebudou.

Nový trenér Baníku Galásek: Dopadl na nás útlum, pořád je ale o co hrát

Pak je nutné si položit otázku: co dál? V době, kdy v únoru vznikal obsáhlý rozhovor pro Deník s Tomášem Galáskem, měl sám bývalý reprezentant zvažovat, že po sezoně v mateřském klubu nejspíš skončí. Stejně jako plánoval, že v případě neúspěchu v baráži o mistrovství světa nebude po červnovém srazu a konci smlouvy pokračovat jako asistent u národního týmu. A pokud by se postoupilo, prodloužilo by se toto angažmá jen do konce roku. Po turnaji.

„Uvidíme… Je ale možné, že v červnu budu na volné noze, zpět u rodiny, a nebudu vědět, co bude. Bude záležet na situaci,“ prozradil Deníku před pár týdny Galásek s tím, že nevylučoval znovu se usídlení v Německu, kde trvale žije jeho žena. „Neuvažuje, že by se vrátila do Česka,“ vysvětloval Galásek.

Smetana v Baníku končí. Po sérii bez výhry ho střídají Galásek s Hejduškem

Že nemá chuť na Bazalech pokračovat, nasvědčoval i (ne)projev při zápasech. Seděl schovaný na střídačce a Ondřej Smetana konzultoval svá rozhodnutí výhradně s druhým asistentem Janem Baránkem. Galásek? Jako by se ho situace netýkala, jako by tam byl jen kvůli své licenci, kterou trenérský tým oficiálně zaštiťoval.

„Je to dané. Honza se s Ondrou znají nějakou dobu, takže tvoří tým. Já jsem pomocný kouč do kabiny, na analýzy a další věci. I pokud jde o sestavu, tak se spolu bavíme. Konečné rozhodnutí ale zůstává na Ondrovi,“ nastínil. Svému dílu odpovědnosti se však nebránil. „Úspěch je nás všech, stejně jako neúspěch,“ věděl.

Lukeš: Baník se pokouší zachránit sezonu. Nový trenér? Galáska jsem tipoval

Neshody v realizačním týmu? Těžko říct, ale nabízí se to. Každopádně Galáskova hra na schovávanou musí nyní pryč. Od úterý jsou reflektory namířeny zejména na někdejšího skvělého záložníka, bez něhož si neuměl Karel Brückner představit sestavu národního týmu. Ano, už bez toho enormního tlaku, protože v této sezoně nemá co ztratit.

Na každý pád, ať skončí v létě, nebo někdy později v budoucnu, jméno Tomáše Galáska bude na soupisce hlavních trenérů za éry Václava Brabce navždy zapsáno jako šesté! Za pouhých šest let!

ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Aktivní Kuzmanovič, špatný střed, Svozil smolařem. Co říkáte?

Movitý majitel značky FCB by si tak měl kroky svých podřízených ve vedení při výběru šéfů střídaček (a nejen nich) pořádně zanalyzovat. A zamyslet se nad nimi. Jistě, Smetana má na nepovedeném jaru velký podíl. Logicky. Ať už volbou základní sestavy, rozestavení, či střídání v určitých zápasech, často velmi jednoduchým a čitelným stylem hry. Svou chybu se však nebál před novináři přiznat. Hodit tak všechno jen na něj, je velmi krátkozraké.

Potíž je, že takto kroky i vedení vypadají. Aktuální krizi pěti utkání bez vítězství totiž odskákal právě jen Smetana. Jeho asistenti zůstávají, nebo dokonce povýšili. A nad nimi? Tam se neděje vůbec nic.

Kouč Baníku Smetana: Nejsme v pohodě, k ideálu to mělo daleko. Co se stopery?

Jen trenéry, angažováním nových a vyhazovy starých, stejně jako slepým rozhazováním milionů na všechny strany, se ovšem Baník dopředu nepohne. Jinak může - a dost možná i bude - za pár měsíců řešit stejný problém.