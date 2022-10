Pavlu Vrbovi se nepodařilo proměnit euforii a dobré naladění, které jeho jarní příchod doprovázel. Už i třeba proto, že fanoušci si nepřáli jako trenéra Pavla Hapala. Většina ale věřila, že Vrba do Slezska vrátí radost z fotbalu a výsledků, a časem i Evropu.

PŘEHLEDNĚ: Co přineslo pět měsíců Pavla Vrby v ostravském Baníku? Takto vypadalo

A to navzdory kvalitě kádru, který se sice oproti minulé sezoně, kdy Baník bojoval o čtvrté místo, moc nezměnil. Možná právě to byl ale problém. Tady zaspali všichni. Vedení i trenéři. Zatímco ostatní kluby posilovaly, na Bazalech dál sázeli na stávající opory, včetně veteránů Jana Laštůvky, či Jiřího Fleišmana. Mrzuté, že prvně jmenovaný tým drží, aby v přesilovce neprohrál v Liberci.

Ideální to ale není ani u dalších hráčů. Formu hledají i Daniel Tetour, Jiří Klíma, Gigli Ndefe, Michal Frydrych, teprve nedávno se po delších zraněních vrátili David Lischka a Ladislav Almási. Posily? Ano, chytil se Srdjan Plavšič, ale to je vše! Zmíněný Frydrych je za očekáváním, Cadu hraje jen kvůli dohodě s Plzní, Miškovič, Šehič, Letáček… Samá zklamání.

Trenér Baníku Vrba: Špatná mezihra, nebyla kvalita. Almásiho loňské góly chybí

A mladíci, kteří nikdy vyloženě nepropadli, vysedávají v posledních zápasech jen na lavici, nebo chodí za třetiligové béčko.

Ze všeho pak resultuje prostupná defenziva, která se nechytla ani záchvěvu lepších časů, když v zápasech s Hradcem Králové, Pardubicemi a na Spartě obdržela celkem jediný gól a ani šancí soupeřům moc nedovolila. A také neproduktivní útok.

Tématem samo pro sebe je domácí bída. Olomouc, Teplice, Brno, České Budějovice. Když ne dvanáct, tak deset bodů z toho mělo být. Výsledek? Nula. Čtyři porážky a naštvaní fanoušci. Mimochodem, mít těch deset bodů, je Baník před Spartou třetí.

Čarující Laštůvka vynuloval Liberec, Baník ale opět nevyužil dlouhou přesilovku

A nelze nezmínit chování dříve úspěšného trenéra. Občas při rozhovorech bilo do očí i uší, že si pletl hráče. K tomu se k člověku dostane i to, co se děje na trénincích. Možná důležitější je ale projev při zápasech, jelikož to vidí široká veřejnost. Neustálé spílání rozhodčím, byť jen za otočený aut na půli hřiště, po utkání na tiskových konferencích ironické odpovědi novinářům na legitimní otázky. Vše se přenáší na hráče. Pohoda a uvolněnost byla záhy pryč.

Teď je pryč i Pavel Vrba. Po pouhých pěti měsících. Neslavný konec slavného návratu.