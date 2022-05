VIDEO: Žádný Hapal! Baník povede Pavel Vrba. Nebylo nad čím přemýšlet, řekl

Proč však musel Václav Brabec Vrbu do klubu přivést, je fakt, že neudělat to jen proto, že je na stole dohoda s jiným, mohl by si to jednou vyčítat. Třeba už během podzimu. A s ním by mu to daly najevo i tribuny. Zejména v situaci, kdy jméno Pavla Hapala (a především asistenta Radoslava Kováče) euforii mezi fanoušky nevzbudilo. Spíše naopak. Jejich hlas hrál podle informací Deníku velkou roli.

Ačkoli je na někdejšího šéfa reprezentační lavičky tisíc názorů a zdaleka ne každý baníkovec by ho zpátky chtěl, celkově byla mezi příznivci žádaná dvě jména: Martin Svědík a právě Vrba. První byl jen složitě (a draze) dosažitelný, druhý najednou volný.

Navíc v globálu je nutné uznat, že málokterý trenér je takto odhodlaný přijít do Ostravy, má ten často vzývaný vztah ke klubu i regionu a nebude prestižní českou adresu vnímat jen jako jednu z dalších trenérských štací.

Když dal Baník loni v zimě další důvěru a přednost setrvání Luboše Kozla, byť byl Vrba před angažováním Spartou k mání, veřejnost to brala. Se skřípěním zubů, někdo si hlavu málem ukroutil, ale nijak se proti tomu neprotestovalo. Další promarněnou příležitost by ale neprominula. Zvlášť když pozice bude od pondělí neobsazená.