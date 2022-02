Je to totiž jednoduché: lze předpokládat, že trio Slavia, Sparta, Plzeň si rozdělí tři čelní pozice ligové tabulky a půjdou do letních kvalifikací evropských pohárů. Mistr do Ligy mistrů, další dva do Konferenční ligy. Česko má ale ještě jedno místo, to primárně připadá vítězi MOL Cupu.