Jako složitou a spornou vyhodnotila Komise rozhodčích situaci, kdy byl v úterním duelu 3. kola nadstavbové skupiny o titul FORTUNA:LIGY mezi pražskou Spartou a Baníkem Ostrava (2:1) vyloučen hostující obránce Patrick Kpozo. Souboj s dvougólovým střelcem domácích Veljkem Birmančevičem přitom mohl být posouzen na obě strany.

Běžela 58. minuta, ostravský Michal Frydrych jen čtyři minuty předtím parádním gólem po rohu Matěje Šína vyrovnal, když centr Jiřího Klímy zachytává brankář Peter Vindahl a okamžitým nákopem rychle rozehrává. Situaci úplně nezvládá Patrick Kpozo, který nejde do prvního míče, ale pod kontrolou nemá ani Birmančeviče. Míč ho přeskočí a ghanský bek svádí se Srbem složitý souboj, který končí na hranici šestnáctky oběma hráči na zemi.

Sudí Ondřej Pechanec přetahovanou z obou stran ohodnotí červenou kartou pro Kpoza, protože Birmančevičovi zabránil ve vyložené šanci, což mu nijak nevyvrací ani VAR. Podle Komise rozhodčích správně.

„V 58. minutě utkání rozhodčí správně vyloučil hráče hostujícího družstva č. 15 (Kpozo) za zmaření zjevné brankové možnosti hráče domácího družstva. VAR správně neintervenoval. Jednalo se ale o složitou a spornou situaci, pokud by rozhodčí zákrok jako přestupek neposoudil, VAR by také neintervenoval,“ informovala Komise.

Obránce Michal Frydrych s červenou kartou, která výrazně ztížila pozici Baníku v zápase a nasměrovala ho k porážce 1:2, pro spoluhráče nesouhlasil. „Cítil jsem, že ten náš gól nám vlil krev do žil. Sparta mohla znejistět, tlačili jsme se dopředu na standardku, ale nepohlídali jsme si jejich rychlou rozehrávku od gólmana,“ přiznal.

„Patrick asi nemusel ten míč nechat padat, útočící hráč to v té chvíli měl jednodušší. Nicméně z toho, co říkali lidi, kteří tu situaci viděli na videu, tak přísná červená karta. Určitě v takovém zápase, který by se měl rozhodovat v jedenácti hráčích na obou stranách,“ měl jasno Frydrych.

Trenér Pavel Hapal byl zdrženlivější. „Bylo tam víc chyb. Měli jsme standardku a zajištění jsme tam byli jeden na jednoho. Mělo tam být víc hráčů, zbytečně jsme šli do velkého rizika,“ řekl.

„Tu situaci jsem ještě neviděl, ale aspoň podle toho, co mi říkali, tak se drželi navzájem. To už ale neovlivním. Je to škoda,“ dodal kouč, jemuž tak bude Kpozo chybět v sobotu v Plzni. „Prostor dostanou jiní hráči. Kádr máme široký, kluci tu jsou, čekají na šanci, takže půjdou do hry jiní,“ nastínil Pavel Hapal, jemuž se nabízí nasazení Eldara Šehiče, případně přechod na rozestavení se třemi stopery.