Duel rozhodl ve 32. minutě navrátilec do sestavy Daniel Tetour, na něhož v závěru navázali Tijani a Kuzmanovič. Trenér Pavel Vrba do základu zařadil ihned také dvojici posil Cadu – Plavšič. A zejména druhý jmenovaný byl hodně vidět. Svým pohybem, rychlostí a technickou vyspělostí, z níž plynuly nebezpečné centry, dělal defenzivě hostů hodně starostí.

Šéf Baníku: Bělák a Grussmann? Odpovědnost můžu vyvodit já. Usor nebyl na stole

Z jednoho z pasů před branku pak vyplynul nejdůležitější moment první půle. Cadu trefil z dorážky jen tyč, když předtím Markovič vychytal hlavu Frydrycha. Stoper Baníku byl ale zasažen kopačkou Černého. Nařízenou penaltu proměnil Tetour. Celé situaci předcházelo dlouhé přerušení kvůli dýmu po choreografii domácích fanoušků.

Po pauze tempo hry výrazně opadlo. Baník se nikam nehnal, jedinými pořádnými akcemi byla střela Klímy vedle, stejný hráč pak před svým střídáním nevyužil samostatný únik. Pardubice hrozily spíše ze závarů, v 66. minutě pak vypálil Janošek jen těsně vedle horního rohu Laštůvkovy branky.

Pozice Vrby je pevná, Baník shání posily. Na obzoru jsou Cadu a Plavšič

V závěru mohl rozhodnout Buchta, ale osamocený před brankou trefil jen tyč. O poznání víc se zadařilo o chvíli později Tijanimu a také Kuzmanovičovi, kteří uzavřeli skóre. "Jsem spokojen s body, atmosférou, nebyl to pro nás jednoduchý zápas. Do druhého gólu to bylo spíše takové ubojované. Po prvním gólu jsme nechtěli dopadnout jako s Brnem, kdy jsme za sedm minut ztratili utkání, nechtěli jsme to otevřít. Čekali jsme, až se nám otevře prostor, a ty situace přišly. Dva brejky jsme zakončili gólově. Nakonec tam byly i další, ale ty jsme už nezakončili," řekl trenér Baníku Pavel Vrba.

Pro hostujícího kouče Pavla Němečka bylo utkání ve Vítkovicích třetím. Opět vyšel bez bodů. "Herně to ale bylo docela vydařené, jen s nejkrutějším výsledkem. Měli jsme více ze hry, soupeř nás ale potrestal z protiútoků ve druhém poločase. Bylo to kruté, plácáme se tam, dostaneme gól z penalty. Bohužel sebevědomí nám chybí, nedaří se nám. Posledních dvacet metrů před brankou soupeře nepracujeme, jak bychom potřebovali, nejsme moc ve vápně," věděl.

Lukeš: Bolf by Řezníčka smetl, Baník potřebuje tvořivou posilu. Klaním se Šínovi

Baník Ostrava – FK Pardubice 3:0 (1:0)

Branky: 32. Tetour z pen., 76. Tijani, 83. Kuzmanovič. Rozhodčí: Nehasil – Kubr, Pečenka. ŽK: Tetour, Lischka – Černý, Hlavatý, Lima. Diváci: 7168.

Baník Ostrava: Laštůvka – Ndefe, Frydrych, Lischka, Fleišman – Tetour, Boula – Cadu (69. Buchta), Kuzmanovič (85. Pojezný), Plavšič (69. P. Jaroň) – Ji. Klíma (65. Tijani). Trenér: Vrba.

Pardubice: Markovič – Kostka, Vlček, Hranáč, Helešic – Solil (74. Lima), Icha (80. Akosah-Bempah) – Tischler (46. Sychra), Janošek, Hlavatý – Černý (60. Červenka). Trenér: Němeček.