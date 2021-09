A úvod nového angažmá se mu daří. Ve dvou ligových duelech zaznamenal branku, trefou pomohl i v tomto týdnu k postupu v poháru. „Zatím super. Nemám si na co stěžovat. Stadion pro šestnáct tisíc lidí, krásný skoro jako na Slavii, jen trochu menší. Okolo osm hřišť na trénování, všechno je blízko, tudíž nemusíme nikam jezdit. Paráda. Zatím,“ líčí své pocity v rozhovoru pro Deník.

V zázemí se Česko může v mnohém od Poláků učit. Souhlasíte?

Jo, asi jo. Je to tu super. I fanoušci. Jsem spokojený. I když se trochu peru s jazykem. (usmívá se) Ještě všemu nerozumím, ale den ode dne je to lepší a lepší. Snad se do toho naplno dostanu co nejdřív.

Jaké máte pocity z prvních tří odehraných zápasů?

Dlouho jsem nehrál, takže se do toho, do herní praxe, pořád ještě dostávám, ale myslím, že to bude lepší a lepší. Ze tří zápasů dva góly, tak snad to bude pokračovat. Co mě těší, tak z těch soupeřů, které jsem viděl, se všichni snaží hrát fotbal. Za každou cenu rozehrávka po zemi, žádné dlouhé balony. Není to jak v Česku, že když se neví, kopne se míč dopředu. Tady se pořád snaží hledat místa, kudy přihrát po zemi.

To vám asi vyhovuje, viďte?

No, tak je to lepší, než to nakopávat. Přece jen nejsem dvoumetrový útočník, který by měl vyhrávat hlavičkové souboje a prodlužovat to za sebe. Zatím dobré.

Je i tento faktor za tou produktivitou? Nebo v čem vidíte rozdíl, že nyní se prosazujete a v Baníku to nešlo?

Tak nedařilo… já ani nehrál. (pousměje se) Ani jeden zápas, takže se mi dařit ani nemohlo. Nevím, nechápu to. Říkal jsem to i trenérovi, že nerozumím, proč nehraju, že to není fér. Tak jsem šel pryč. Trenér mě nechtěl pustit, ale nakonec se to vyřešilo a mohl jsem jít.

Než to víc rozebereme, proč jste si vybral zrovna polský Lubin? Hodně se totiž mluvilo o Jablonci.

Do Jablonce jsem mohl jít, ale den či dva před koncem přestupního období mi zavolal sportovní ředitel Lubinu, jestli nechci jít sem. Dal mi pár hodin na rozmyšlenou, já si je vzal a po úvaze jsem na to kývl. Přece jen v Jablonci je Doležal, reprezentant, bylo by těžké se dostat do sestavy, tak jsem si řekl, že zde budu víc hrát. Chtěl jsem hrát za každou cenu.

Dostal jste tedy i příslib, že prostor mít budete?

Nikdy to není tak, že vám někdo může slíbit, že budete hrát. Záleží jen na mě. Řekli mi, že tu mají jen jednoho útočníka, a že to bude odvislé od výkonů. Zatím hraju, dávám i nějaké góly, tak jsem rád.

Už jste si vyhodnotil, proč vám to v Baníku úplně nevyšlo podle vašich představ, nebo očekávání, která od vás byla?

Tak nevím. Dal jsem osm gólů, což není moc, ale ani úplně málo. Mohlo to být lepší, ale… Předtím jsme měli jiného trenéra, moc to nešlo. Nevím, ani se v tom nechci babrat.

A důvody, proč jste v aktuální sezoně nenastupoval, znáte?

Byl jsem se zeptat trenéra, proč nehraju, když jsem dal víc gólů než Klíma v přípravě i v sezoně. V každé sezoně. Ptal jsem se ho, řekl mi, že se rozhodli pro Klímu s tím, že on bude aspoň na lavičce. Tak jsem se ho ptal, proč nejsem aspoň na střídačce. Chápu, že přišel Almási za dvanáct milionů, že hraje, ale proč nemám možnost zasáhnout vůbec do hry? Přitom jsem ve skoro stejném věku jako Klíma, dal jsem dvakrát třikrát víc gólů. Řekl jsem mu, že to není fér. Odpověděl, že se rozhodli pro Klímu. To je všechno. Tak jsem reagoval, že chci pryč.

Kdy jste věděl, že musíte jít minimálně na hostování?

Myslím, že kolem třetího kola jsem trenérovi řekl, že nebudu tady sedět na tribuně. Že chci dávat góly, ale jak to mám z tribuny udělat. Nechtěl mě pustit, sliboval, že budeme hrát na dva útočníky, přitom na ně jsme nikdy nehráli. Možná jeden dva zápasy. Nakonec mě pustil.

Co ho přimělo změnit postoj?

Nevím. Asi se přimluvil pan Grussmann (sportovní ředitel), který se mnou souhlasil, že bych měl hrát. Ale jistě to nevím.

Za dob trenéra Luboše Kozla jste nastupoval, nyní pod Ondřejem Smetanou už ne. Myslíte, že tato změna hrála roli?

Já myslím, že hlavní roli hrálo to, že přišli dva noví útočníci a dostávali přednost.

Co budoucnost? Jste na hostování s opcí, máte zájem se ukázat, poté se do Baníku vrátit a rvát se o místo, nebo Ostrava už je pro vás uzavřená věc?

Tak to nevím. To bude záležet. Teď chci dát co nejvíc gólů a nad tímto nepřemýšlím. Snažím se dávat branky a co bude pak, se uvidí.

Sledujete Baník?

Jasně. S některými kluky si píšu, když nehrajeme, tak jsem se i dával na zápasy. Přehled mám a přeji, aby se týmu dařilo.