„Ztratili jsme to v posledních minutách předposledního kola proti Mladé Boleslavi, kdy jsme jen remizovali,“ vybavuje si po letech v rozhovoru pro Deník zkušený trenérský harcovník, který se ve středu do Ostravy vrátí.

Ale jako soupeř. Z lavičky povede Hradec Králové do osmifinále poháru. „Na Baník vzpomínám rád,“ podotýká Miroslav Koubek.

Můžete rozvézt svůj vztah k Baníku Ostrava?

Vzpomínám na něj jako na své nejkrásnější angažmá v kariéře. A to jsem s Plzní vyhrál ligu. Baník z hlediska atmosféry, která tam panovala, fotbalového boomu, který jsme rok prožívali, proti Spartě jsme vyprodali Bazay, což není úplně všední záležitost. Hráli jsme o titul. A že jsme to nakonec nedotáhli, chyběl nám nějaký bodík, to je sport. Ztratili jsme to v posledních minutách předposledního kola proti Mladé Boleslavi, kdy jsme inkasovali a jen remizovali. Dodnes to bolí, byl bych ohromně šťastný vyhrát s Baníkem titul jako trenér, ale fotbal to přináší. Rád vzpomínám na tu éru, na atmosféru ve městě, kluky, kádr, i kolegy. Z pohledu uspokojení a štěstí šlo o moje nejkrásnější angažmá.

Klíčový zápas s Mladou Boleslaví si tedy vybavujete?

Vybavím si ho jako smolný, protože se nám zranili dva klíčoví hráči – Neuwirth, tenkrát možná nejlepší stoper ligy – a Lička. Výborný hráč, ale nešťastně se srazil s Jankem Gregušem, který tenkrát začínal. Na konci bylo znát, že nám oba chyběli a ztratili jsme to. Na titul jsme ale měli. Vše si to v užším patnáctičlenném kádru sedlo po lidské i kvalitativní stránce, šlapalo to a když se to rozjelo, šlo to samo. V mužstvu byla obrovská síla, zkušenost a kvalita. Vždyť po sezoně šli tři hráči do zahraničí. Matěj Vydra do Itálie do Udinese a Mario Lička s Tomášem Mičolou do francouzského Brestu. A zájem byl i o další hráče.

Jste s někým z tehdejšího týmu Baníku v kontaktu?

Že bych si s někým pravidelně telefonoval, to ne, ale občas mi pípne esemeska od hráče z té éry, a to mi vždy udělá obrovskou radost. Většinou, když se nám něco povede, třeba teď v Hradci.

V čem vidíte kouzlo Baníku?

Ve věrnosti ostravské a okolní veřejnosti, lásky ke klubu a to se promítá i do podpory. V tom je klub výjimečný. Nikde nepocítíte takovou sounáležitost, srůst občanů kraje s klubem, který je tradiční značkou. Ta dává tomu magické kouzlo. Jdete si koupit rohlíky, a když vás prodavačka pozná, hned se bavíte o Baníku. Nebo stačí, když stojíte ve frontě, neví o vás, a ženské Baník a jeho včerejší zápas řeší. Úžasný zájem o klub, úžasně srostlý region, rázovitý, s Baníkem.

Tomáš Petera i Miroslav Koubek mají důvod k úsměvu. Baník skončil v lize třetí a po dvou letech si opět zahraje Evropskou ligu.Zdroj: Aleš Krecl

Jste z Kladna, které je podobně průmyslové jako Ostrava. Je tedy mentalita lidí v těchto městech podobná?

(přikyvuje) Umím to pochopit. Těžký průmysl, tvrdá práce, lidé museli už historicky hodně dřít, aby své rodiny uživili. V tom jsou si ta města podobná.

V létě jste se do ligy vrátil po čtyřech letech. Změnila se soutěž za tu dobu?

Neřekl bych. Myslím si, že ne. Co zdobilo českou ligu – taktická vyspělost, vysoká trénovanost, atletičnost, komplexně méně fotbalu, nebo herní složky a kreativity – tak to už tu bylo dřív.

Nebál jste se kritiky, že na to nemáte?

Vnímám to. Nikdo vám to nedá znát z očí do očí, ale stejně se k vám slova pochybovačů donesou. Kdybych necítil, že na to mám, tak jsem dost soudný, abych do toho nešel. I tak jsem se nechal hodně přemlouvat. Jestli si někdo myslí, že jsem hned vyskočil dva metry do výšky a radoval se, že se vracím do ligy a prožíval pocity nezměrného štěstí, je na velkém omylu. Já věděl, co za martyrium mě čeká, že je to tvrdé řemeslo, zvlášť u áčka a bez stadionu. Pro mě bylo nejdůležitější, jak jsem na tom zdravotně, jak se cítím fyzicky i psychicky. V sedmdesáti člověk nějakou bolístku má, i já, ale cítím se v pohodě a nemám problém řídit lidi.

Po dosavadních výsledcích jste rád, jak jste se rozhodl?

Každé vítězství přináší uspokojení, možná je to vidět ve tváři, že se člověk víc usmívá. Ale hlavně cítím vnitřní uspokojení. Už to není o velkém juchání a tajtrdlikování radostí, rád se účastním rituálů s mužstvem, ale hlavně to prožívám v sobě. Mým stylem vždy bylo, že s mužstvem žiji. Nejsem typ kouče, který si sedne s notýskem na lavičku a jen kouká. Nezaujatě. Já se považuji za temperamentního trenéra. Trochu jsem se bál, co to vypětí udělá v sedmdesáti s mou tělesnou schránkou, ale já to mít musím. Po zápase se ale po tom vybouření cítím dobře.

Když jsme mluvili o kouzlu Baníku, jak je to u Hradce?

Opak Baníku. Divácký zájem je v pozadí, to je pocit mě jako nového trenéra, který tu přišel. Nedýchá to tu úplně fotbalem. Kouzlo je ale v tradiční značce a pokud jde o ten zájem, to souvisí se stadionem. Kouzlo spočívá v lidském potenciálu. Jsou tu kluci, kteří si ligy váží a jsou ochotni pro ni tvrdě pracovat. V kabině vidím dobrou atmosféru. V tom je hlavní síla Hradce. V symbióze hráčů s námi trenéry i dalšími členy klubu. Soudržnost těch lidí.

Asi vás nenapadlo, že se bude takhle dařit, že?

Určitě ne to, že budeme po dvanácti kolech v první šestce. Ale i to fotbal přináší. Na druhé straně jsme ještě neprošli krizí a jsem dost dlouho v branži, abych věděl, že nějaká přijde. Potom bude důležité, jak se k tomu postavíme, a jak to budeme jako nováček, který nemá kádr nabitý absolutní šířkou a kvalitou, jak elitní kluby, zvládat. Dostaneme se do potíží zdravotních, personálních, hrozí pokles formy. Byl bych rád, kdyby to nepřišlo, ale i větší týmy mají za ten rok lepší i horší období. Jsme v první šestce, ale pořád musíme myslet na primární cíl nehrát o záchranu, ale hrát dobrou roli. Výš nepřemýšlíme. To by neodpovídalo realitě.

Každopádně jedete nadplán?

Buďme rádi, že jsme si udělali zásobu bodů, daří se nám vyhrávat důležité zápasy. Není klíčové udělat bod na Spartě nebo Slavii, ale vyhrát s Teplicemi, se Zlínem, kde je to o šest bodů. My tři plus. Z toho mám radost, že zvládáme zápasy s účastníky minitabulky dole.